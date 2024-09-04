В референдуме по строительству АЭС будут участвовать иностранные наблюдатели и СМИ

Центризбирком принял постановление от 3 сентября 2024 года "О некоторых вопросах деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных средств массовой информации при проведении республиканского референдума, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что приглашения иностранным государствам и международным организациям участвовать в наблюдении за республиканским референдумом в РК по строительству АЭС могут быть направлены председателем Центральной комиссии референдума, министром иностранных дел РК.

Наблюдатели иностранных государств и международных организаций аккредитуются при Центральной комиссии референдума по представлению Министерства иностранных дел РК.

Для аккредитации иностранные государства и международные организации представляют в МИД РК список своих наблюдателей и представителей.

Частные лица, не являющиеся наблюдателями иностранных государств и международных организаций, аккредитации не подлежат.

Аккредитованным наблюдателям иностранных государств и международных организаций выдается удостоверение аккредитации установленного Центральной комиссией референдума образца, являющееся основанием для их деятельности в период проведения референдума.

Наблюдатель иностранного государства, международной организации, а также представитель иностранного средства массовой информации может сопровождаться одним переводчиком при предъявлении документа, удостоверяющего личность последнего.

Представитель иностранного СМИ может осуществлять наблюдение за референдумом при наличии удостоверения об аккредитации, выданного МИД РК.

В случае нарушения наблюдателями законодательства республики или общепризнанных норм международного права соответствующая комиссия референдума вправе внести в Центральную комиссию референдума представление об отзыве аккредитации наблюдателя иностранного государства, международной организации.

Аккредитация наблюдателя иностранного государства, международной организации может быть отозвана Центральной комиссией референдума на основании обращения соответствующих иностранного государства, международной организации по представлению МИД РК.

Также утвержден текст анкеты наблюдателя иностранного государства, международной организации.

Проведение аккредитации наблюдателей иностранных государств, международных организаций завершается в 18 часов 30 сентября 2024 года.

2 сентября 2024 года президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС – 6 октября 2024 года. В тот же день он подписал указ о проведении республиканского референдума по АЭС.