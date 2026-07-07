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Право

Казахстан планирует ввести запрет на ввоз яблок

Супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, фрукты, фруктовый отдел, яблоки, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 15:54 Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ о введении запрета на ввоз яблок на территорию Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется ввести в срок 1 августа по 31 декабря 2026 года запрет на ввоз яблок на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением транзитных перевозок яблок через территорию Республики Казахстан, а также его перемещения с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан.

Как поясняется, это будет способствовать поддержке отечественных производителей и обеспечению стабильного сбыта продукции.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 июля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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