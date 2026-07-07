Казахстан планирует ввести запрет на ввоз яблок

В частности, планируется ввести в срок 1 августа по 31 декабря 2026 года запрет на ввоз яблок на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением транзитных перевозок яблок через территорию Республики Казахстан, а также его перемещения с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан.