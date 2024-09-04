В Казахстане продлят ограничения на вывоз бычков, овец и коз

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz

Так, вводятся сроком на шесть месяцев количественные ограничения (квоты):

на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 85 000 голов бычков старше 12 месяцев;

старше 12 месяцев; на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков старше 6 месяцев.

Как пояснили в МСХ, временные ограничительные меры экспорта бычков и баранчиков были введены в целях недопущение массового вывоза скота и развития переработки животноводческой продукции.

"Вместе с тем, в целях обеспечения продовольственной безопасности, загрузки качественным сырьем собственных перерабатывающих предприятий, а также исключения не контролируемого вывоза живого скота предлагается продолжить квотирование экспорта бычков и баранчиков", - говорится в обосновании.

При этом признается утратившим силу приказ МСХ от 18 января 2024 года № 21 "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан".



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 сентября.

Как сообщалось, со 2 февраля 2024 года в Казахстане на шесть месяцев установили квоты на вывоз бычков, коз и овец.