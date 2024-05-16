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Законодательство РК

В Казахстане сотрудницам таможни разрешат носить брюки

Сотрудницам таможнти разрешат носить брюки, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство финансов подготовило поправки в образцы форменной одежды, перечня работников органов государственных доходов, имеющих право ношения форменной одежды, натуральных норм обеспечения ею и знаков различия, а также Правил ее ношения, сообщает Zakon.kz.

Поправки касаются включения элемента одежды "брюки" в повседневную женскую форменную одежду, учитывая, что женщины осуществляют таможенный контроль в зимнее время года.

Таким образом, в комплект женской форменной одежды входят:

  •  берет серого цвета;
  •  пиджак темно-синего цвета;
  •  юбка серого цвета;
  •  рубашка белого цвета с длинным рукавом;
  •  рубашка белого цвета с коротким рукавом;
  •  галстук синего цвета в серо-голубую полоску;
  •  куртка меховая темно-синего цвета;
  •  шапка-ушанка меховая темно-синего цвета;
  •  кашне серого цвета;
  •  сапоги утепленные черного цвета;
  •  туфли черного цвета;
  •  брюки серого цвета.


Сотруждницам таможни разрешат носить брюки, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:48

Фото: МФ РК

Также разработали сигнальный жилет из хлопчатобумажной ткани желтого цвета с масловодоотталкивающей пропиткой и световозвращающими элементами для мужчин и женщин.


Сотрудницам таможни разрешат носить брюки, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:48

Фото: МФ РК

Жилет сотрудники будут надевать во время осуществления таможенного администрирования и таможенного контроля в темное время суток на государственной, таможенной границах, при остановке транспортных средств на территории РК, а также на объектах.

Кроме того, расширен Перечень работников органов государственных доходов, имеющих право ношения форменной одежды, это:

  1. Руководитель уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
  2. Заместитель руководителя уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
  3. Руководитель подразделения в уполномоченном органе в сфере таможенного дела.
  4. Заместитель руководителя подразделения в уполномоченном органе в сфере таможенного дела.
  5. Главный эксперт уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
  6. Эксперт уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
  7. Руководитель территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
  8. Заместитель территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
  9. Руководитель подразделения в территориальном органе государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
  10. Главный специалист территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
  11. Ведущий специалист территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
  12. Руководитель таможни.
  13. Заместитель руководителя таможни.
  14. Руководитель управления таможни.
  15. Руководитель отдела таможни.
  16. Главный специалист таможни.
  17. Ведущий специалист таможни.
  18. Руководитель таможенного поста.
  19. Заместитель руководителя таможенного поста.
  20. Главный специалист таможенного поста.
  21. Ведущий специалист таможенного поста.

Ранее в список входило всего 10 специалистов с правом ношения форменной одежды.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 мая.

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