В Казахстане сотрудницам таможни разрешат носить брюки
Поправки касаются включения элемента одежды "брюки" в повседневную женскую форменную одежду, учитывая, что женщины осуществляют таможенный контроль в зимнее время года.
Таким образом, в комплект женской форменной одежды входят:
- берет серого цвета;
- пиджак темно-синего цвета;
- юбка серого цвета;
- рубашка белого цвета с длинным рукавом;
- рубашка белого цвета с коротким рукавом;
- галстук синего цвета в серо-голубую полоску;
- куртка меховая темно-синего цвета;
- шапка-ушанка меховая темно-синего цвета;
- кашне серого цвета;
- сапоги утепленные черного цвета;
- туфли черного цвета;
- брюки серого цвета.
Фото: МФ РК
Также разработали сигнальный жилет из хлопчатобумажной ткани желтого цвета с масловодоотталкивающей пропиткой и световозвращающими элементами для мужчин и женщин.
Фото: МФ РК
Жилет сотрудники будут надевать во время осуществления таможенного администрирования и таможенного контроля в темное время суток на государственной, таможенной границах, при остановке транспортных средств на территории РК, а также на объектах.
Кроме того, расширен Перечень работников органов государственных доходов, имеющих право ношения форменной одежды, это:
- Руководитель уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
- Заместитель руководителя уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
- Руководитель подразделения в уполномоченном органе в сфере таможенного дела.
- Заместитель руководителя подразделения в уполномоченном органе в сфере таможенного дела.
- Главный эксперт уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
- Эксперт уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
- Руководитель территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
- Заместитель территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
- Руководитель подразделения в территориальном органе государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
- Главный специалист территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
- Ведущий специалист территориального органа государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столице.
- Руководитель таможни.
- Заместитель руководителя таможни.
- Руководитель управления таможни.
- Руководитель отдела таможни.
- Главный специалист таможни.
- Ведущий специалист таможни.
- Руководитель таможенного поста.
- Заместитель руководителя таможенного поста.
- Главный специалист таможенного поста.
- Ведущий специалист таможенного поста.
Ранее в список входило всего 10 специалистов с правом ношения форменной одежды.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 мая.