В Казахстане начал действовать закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх

В Казахстане 9 сентября 2024 года вступили в силу поправки по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Законом внедряются ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения.

Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх и пари.

К их числу дополнительно отнесены лица, состоящие в Едином реестре должников (электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам). Ограничено участие лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, в азартных играх/пари посредством введения антикоррупционного ограничения по участию в них.

Теперь госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций также не смогут участвовать в азартных играх и пари. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение.

Усилены механизмы регулирования деятельности организаторов игорного бизнеса.

Типовые правила работы игорных заведений, букмекерских контор, тотализаторов, приема ставок и проводимых азартных игр/пари, которым должны соответствовать правила субъектов игорного бизнеса, утвердили в Министерстве туризма и спорта.

В частности, закон устанавливает требование об установке залов игровых автоматов. Теперь требуется наличие здания на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд, в котором осуществляется деятельность казино.

Запрещена наружная (визуальная) реклама букмекерских контор и тотализаторов, их реклама на транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании.

Исключение составляют: наружная реклама в месте расположения букмекерской конторы или тотализатора; внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов; реклама в зарегистрированных СМИ, со спортивной тематической направленностью, а также при прямой трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований.

Вместе с тем Кодекс "Об административных правонарушениях" предусматривает, что несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге в 2024 году), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 45 МРП (166 140 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 80 МРП (295 360 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 200 тенге), с приостановлением действия лицензии или без такового.

За неустранение нарушений норм лицензирования, повлекших привлечение к административной ответственности, по истечении срока приостановления действия лицензии предусмотрен штраф на физических лиц в размере 40 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП с лишением лицензии либо без такового.Установлены ограничения по рекламе букмекерских контор и тотализаторов.

Обновлены механизмы регулирования лотерейной деятельности.

В частности, введен запрет на распространение лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах, общежитиях, культовых зданиях, зданиях и сооружениях организаций культуры, а также в социальных объектах (образования, здравоохранения), в том числе в радиусе ста метров от них.

Так, лотерейные билеты не могут распространяться, а лотерейные терминалы не могут устанавливаться в:

многоквартирных жилых домах, общежитиях;

организациях образования и в радиусе ста метров от них;

организациях здравоохранения и в радиусе ста метров от них;

культовых зданиях (сооружениях);

отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры.

В отношении вышеуказанных объектов образования запрет будет действовать независимо от форм собственности.

В части организаций дополнительного образования для детей (дворцы школьников, ДЮСШ, дома детского творчества, детские школы искусств) запрет будет действовать исключительно в отношении государственных учреждений, расположенных в отдельно стоящих зданиях и сооружениях.

В сфере здравоохранения в отношении:

районных и городских поликлиник;

районных, городских и областных больниц, в том числе многопрофильных;

диспансеров;

центров психического здоровья;

госпиталей.

В отношении вышеуказанных объектов здравоохранения запрет будет действовать независимо от форм собственности.

По поводу расчета удаленности объектов в пределах установленного радиуса в министерстве пояснили, что расстояние будет измеряться по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией перечисленных выше видов организаций здравоохранения и образования.

Расстояние следует считать по прямой линии без учета преград от границы территории школы или больницы до двери магазина, отделения почты или иного объекта, в котором продаются лотерейные билеты или расположены лотерейные терминалы.

К примеру, если расстояние от дверей места распространения лотерейных билетов до забора 98 метров, а до школьных дверей – 103 метра, продавать лотерею нельзя. Аргумент "через забор никто не ходит" не принимается. Если в магазине несколько входных дверей, то расчет ведется от ближайшей к социальному объекту.

В случае строительства перечисленных выше организаций образования и здравоохранения в радиусе менее чем 100 метров от функционирующей точки продажи лотереи, распространение лотерейных билетов должно прекратиться со дня ввода такого социального объекта в эксплуатацию.

В случае открытия в уже существующем помещении перечисленных выше организаций образования и здравоохранения в радиусе менее чем 100 метров от функционирующей точки продажи лотереи, распространение лотерейных билетов должно прекратиться в течение 30 календарных дней со дня регистрации нового юридического адреса социального объекта.

В свою очередь оператору лотереи в лице АО "Сәтті Жұлдыз" необходимо:

в договор поручения включить положение по обязательному соблюдению распространителями (агентами) лотереи требований пункта 4 статьи 12-1 закона, а также при нарушении предусмотреть процедуру досрочного расторжения договора поручения в одностороннем порядке;

проводить постоянный мониторинг соблюдения законности и исполнения данного запрета агентами и субагентами и на ежемесячной основе в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информировать уполномоченный орган в сфере лотереи и лотерейной деятельности об итогах мониторинга.

Таким образом, в рамках правового регулирования закона устанавливаемый с 9 сентября запрет на продажу лотерейных билетов в радиусе 100 метров на иные виды организаций образования и здравоохранения, кроме вышеуказанных, не распространяется.

Данные нормы направлены на защиту здоровья лиц, страдающих зависимостью от азартных игр, детей и молодых людей в возрасте до 21 года.

Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года.

8 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, госинспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации"