Что изменилось в работе казахстанских диссертационных советов

И.о. министра науки и высшего образования приказом от 29 августа 2024 года внес изменения в Типовое положения о диссертационном совете, сообщил Zakon.kz.

В диссертационных советах, созданных при военных, специальных учебных заведениях, подведомственных КНБ, МВД, органам прокуратуры и Министерству обороны РК, не менее одной третьей составляют представители других ОВПО, научных и других организаций, остальные являются штатными сотрудниками. Допускается назначение временных членов диссертационного совета на период защиты докторанта в зависимости от темы докторского исследования.

При наличии консорциального соглашения между ОВПО-партнером и научной организацией по подготовке научных кадров не менее одной трети постоянных членов диссертационного совета назначаются из научной организации. В таком случае заседания диссертационного совета проводятся по согласованию на базе ОВПО-партнера или научной организации.

В состав диссертационного совета не включаются:

ректор ОВПО, при котором создан диссертационный совет;

сотрудники Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;

специалисты, которые являлись научными консультантами, руководителями по диссертациям, получившим отрицательное решение Комитета по содержанию диссертации за последние 5 лет.

В составе диссертационных советов при ОВПО один из членов совета является зарубежным ученым (за исключением ВСУЗов). Требования к публикациям членов диссертационного совета устанавливаются ОВПО, имеющей особый статус, самостоятельно.

Постоянный состав и изменения в нем, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь совета утверждаются приказом ректора на основе решения Ученого совета ОВПО.

ОВПО обеспечивает:

необходимые условия для проведения заседаний диссертационного совета и публичной защиты диссертаций, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, программных и технических средств;

проверку диссертаций в лицензионных системах обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных. ВСУЗы обеспечивают наличие Комиссии по проверке на плагиат;

возмещение расходов, связанных с деятельностью диссертационного совета, в том числе командировочные расходы членов диссертационного совета.

Диссертационный совет размещает на интернет-ресурсе ОВПО следующие материалы о защитах докторантов и деятельности совета (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования):

извещение о предстоящей защите с указанием информации о докторанте, временных членах диссертационного совета и официальных рецензентах, формы представления диссертации, адреса, даты и времени (за 1 месяц до установленной даты защиты, доступны на постоянной основе);

диссертацию (за 1 месяц до установленной даты защиты), а также все ее доработанные по замечаниям диссертационного совета версии с соответствующими пометками на титульном листе (доступны на постоянной основе);

аннотации на казахском, русском, английском языках (за 1 месяц до установленной даты защиты), объем аннотаций определяется ОВПО самостоятельно;

список публикаций докторанта (за 1 месяц до установленной даты защиты);

отзывы научных консультантов (за 1 месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение не менее 5 месяцев после защиты;

отзывы официальных рецензентов (за 5 рабочих дней до установленной даты защиты);

видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не допускается (размещается в течение 5 рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 месяцев после защиты);

заключение диссертационного совета о направлении диссертационной работы на доработку, повторную защиту или об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (размещается в течение 5 рабочих дней после защиты и доступна в течение не менее 5 месяцев после защиты);

решение апелляционной комиссии (при наличии, размещается в течение 5 рабочих дней после принятия решения и доступна в течение не менее 5 месяцев после принятия решения);

отчет о работе диссертационного совета (размещается в течение 15 рабочих дней по окончании календарного года);

ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю (для диссертационных советов при ОВПО, имеющих особый статус). Ежеквартальный отчет размещается в течение 5 рабочих дней после окончания квартала и доступен в течение периода деятельности диссертационного совета;

сведения по организации выдачи диплома о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (для диссертационных советов при ОВПО, имеющих особый статус);

объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене официальных рецензентов (при наличии);

информация о составе диссертационного совета и порядок деятельности диссертационного совета;

информация о наличии лицензионной системы обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных с указанием сроков действия;

заключение Этической комиссии ОВПО (по форме согласно приложению 4 к настоящему Типовому положению), в котором обучался докторант, об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания);

информация по организации проведения заседания диссертационного совета online (онлайн) в форме видеоконференции.

После размещения диссертационной работы на интернет-ресурсе ОВПО и/или приема к диссертации (в случае защиты диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования) изменения в ней не допускаются. В случае доработки диссертационной работы ее финальная версия размещается на интернет-ресурсе ОВПО после принятия решения о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю с пометкой "Финальная версия диссертационной работы".

На интернет-ресурсе ОВПО обеспечивается возможность размещения неофициальных отзывов по содержанию диссертации с дальнейшим представлением их на защите. Неофициальные отзывы, по которым невозможно установить авторство и отсутствует электронный адрес автора, на защите не представляются.

Извещение о предстоящей защите направляется диссертационным советом в Комитет в течение 5 рабочих дней со дня приема к защите.

Извещение по защитам в диссертационных советах при ОВПО, не имеющих особого статуса, размещается также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

Экземпляр диссертации на бумажном и (или) электронном носителях передается в библиотеку ОВПО. В течение 7 рабочих дней после защиты экземпляры диссертации на электронном носителе передаются ученым секретарем диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку РК и Национальную библиотеку РК (кроме диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

При наличии фактов плагиата, указанных в справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных рецензентов и неофициальных отзывах на интернет-ресурсе ОВПО Комиссия диссертационного совета осуществляет проверку диссертации на плагиат. Заключение о результатах проверки представляется диссертационному совету не позднее 8 рабочих дней до защиты диссертации.

Диссертационный совет на основе заключения Комиссии диссертационного совета (не позднее 7 рабочих дней до защиты) принимает решение о допуске докторанта к защите или снимает диссертацию с защиты. О принятом решении диссертационный совет сообщает докторанту в течение 2 рабочих дней, а также соответствующая информация размещается на интернет-ресурсе ОВПО (за исключением случаев защиты диссертаций, содержащих государственные секреты и сведения для служебного пользования).

Докторант имеет возможность снять диссертацию с защиты, но не позднее 7 рабочих дней до ее защиты.

Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия одного из следующих решений:

присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при ОВПО, имеющем особый статус) или ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при ОВПО, не имеющем особый статус);

направить диссертацию на доработку (только в случае защиты диссертации в форме диссертационной работы);

направить диссертацию на повторную защиту;

отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю либо в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю (в случае защиты в диссертационном совете при ОВПО, не имеющем особого статуса).

Диссертационная работа направляется на доработку в случае, если в ней есть несущественные замечания по тексту, исправление которых не меняет сути работы. В случае, если диссертация не соответствует пункту 4 и (или) 6 Правил и (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), то она направляется на повторную защиту. При нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства, достоверности принимается решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

Ученый секретарь диссертационного совета (при ОВПО, не имеющем особого статуса) формирует аттестационное дело докторанта, которое направляется в Комитет в течение 30 календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

сопроводительное письмо-ходатайство на бланке ОВПО, при котором создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в НЦГНТЭ (за исключением диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования);

диссертация на электронном носителе. Диссертация, содержащая государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется также на бумажном носителе;

список и копии научных публикаций по теме диссертации;

копия документа, удостоверяющего личность;

справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на плагиат. По диссертации, содержащей государственные секреты или сведения для служебного пользования, представляется справка комиссии в военных, специальных учебных заведениях и (или) научных организациях, подведомственных КНБ, МВД, органам прокуратуры и Министерству обороны РК, о проверке диссертации на плагиат;

явочный лист членов диссертационного совета;

видеозапись в полном объеме и протокол заседания диссертационного совета по защите диссертации и по обсуждению доработанной диссертационной работы (при необходимости), подписанный председателем и ученым секретарем;

копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

сведения о докторанте по форме согласно приложению 7 к настоящему Типовому положению.

Документы представляются в Комитет в сканированном виде в формате файла "пдф (pdf)" (за исключением аттестационных дел, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

При представлении диссертации на повторную защиту диссертационный совет назначает трех членов диссертационного совета, которые составляют заключение об устранении в диссертации нарушений, установленных ранее. Заключение размещается на интернет-ресурсе ОВПО не менее, чем за 10 рабочих дней до защиты и зачитывается на защите диссертации.

Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается докторантом в произвольной форме в течение 2 месяцев со дня решения в ОВПО, в котором проводилась защита диссертации.

Порядок проведения апелляции утверждается ОВПО самостоятельно.

В случае, если апелляция подана на решение диссертационного совета при ОВПО, не имеющей особого статуса, то положительное заключение апелляционной комиссии и диссертация направляются в Комитет в течение 15 календарных дней для принятия окончательного решения

Решение апелляционной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия сообщается докторанту и размещается на интернет-ресурсе ОВПО.

Приказ вводится в действие с 16 сентября 2024 года.

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