Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане хотят применять искусственный интеллект при диссертационных и научных работах

В Казахстане хотят применять искусственный интеллект при диссертационных и научных работах, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 11:37 Фото: freepik
Опубликован приказ министра науки и высшего образования от 28 февраля 2024 года "О создании рабочей группы для разработки предложений по применению искусственного интеллекта при проведении диссертационных исследований и подготовки иных научных работ", сообщает Zakon.kz.

"Создать рабочую группу для разработки предложений по применению искусственного интеллекта при проведении диссертационных исследований и подготовки иных научных работ",–говорится в документе.

В состав рабочей группы вошли:

  • Президент Университета Нархоз, доктор PhD по праву, руководитель рабочей группы (по согласованию) – Мирас Дауленов;
  • Проректор АlmaU, кандидат юридических наук, профессор (по согласованию) – Асель Арын;
  • Профессор Назарбаев университета, доктор PhD (по согласованию) – Аскар Боранбаев;
  • Проректор по цифровизации и инновациям Международного университета информационных технологий, доктор PhD, ассоциированный профессор (по согласованию) – Нуржан Дузбаев;
  • Проректор Южно-Казахстанской медицинской академии, кандидат медицинских наук, профессор (по согласованию) – Марлен Есиркепов;
  • Провост Maqsut Narikbayev University, кандидат юридических наук, доцент (по согласованию) – Сергей Пен;
  • Профессор Maqsut Narikbayev University, доктор PhD по праву (по согласованию) – Муслим Хасенов;
  • Ректор Международного университета информационных технологий, кандидат физико-математических наук (по согласованию) – Аскар Хикметов;
  • Директор департамента цифровизации и автоматизации государственнных услуг МНВО РК – Нурсултан Махатов;
  • Руководитель управления аттестации научных кадров Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК, кандидат медицинских наук – Жулдыз Мусурова.

Рабочей группе поручено:

  • провести анализ международного опыта в области применения искусственного интеллекта в сфере науки и высшего образования;
  • по итогам проведенного анализа представить справку по использованию и реализации алгоритмов работы с искусственным интеллектом в диссертационных и иных научных исследованиях с внесением предложений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты;
  • итоги проведенной работы представить в Министерство науки и высшего образования РК в срок не позднее 9 апреля 2024 года. 

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 11:37
Искусственный интеллект в казахстанском суде: чем он может помочь
, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 11:37

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет.

Лариса Черненко
Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
в Семее доказали вину работодателя
Рабочие в Семее выпрыгнули из окна, спасая жизни: установлена вина работодателя
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: