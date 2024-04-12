В Казахстане хотят применять искусственный интеллект при диссертационных и научных работах
Фото: freepik
Опубликован приказ министра науки и высшего образования от 28 февраля 2024 года "О создании рабочей группы для разработки предложений по применению искусственного интеллекта при проведении диссертационных исследований и подготовки иных научных работ", сообщает Zakon.kz.
"Создать рабочую группу для разработки предложений по применению искусственного интеллекта при проведении диссертационных исследований и подготовки иных научных работ",–говорится в документе.
В состав рабочей группы вошли:
- Президент Университета Нархоз, доктор PhD по праву, руководитель рабочей группы (по согласованию) – Мирас Дауленов;
- Проректор АlmaU, кандидат юридических наук, профессор (по согласованию) – Асель Арын;
- Профессор Назарбаев университета, доктор PhD (по согласованию) – Аскар Боранбаев;
- Проректор по цифровизации и инновациям Международного университета информационных технологий, доктор PhD, ассоциированный профессор (по согласованию) – Нуржан Дузбаев;
- Проректор Южно-Казахстанской медицинской академии, кандидат медицинских наук, профессор (по согласованию) – Марлен Есиркепов;
- Провост Maqsut Narikbayev University, кандидат юридических наук, доцент (по согласованию) – Сергей Пен;
- Профессор Maqsut Narikbayev University, доктор PhD по праву (по согласованию) – Муслим Хасенов;
- Ректор Международного университета информационных технологий, кандидат физико-математических наук (по согласованию) – Аскар Хикметов;
- Директор департамента цифровизации и автоматизации государственнных услуг МНВО РК – Нурсултан Махатов;
- Руководитель управления аттестации научных кадров Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК, кандидат медицинских наук – Жулдыз Мусурова.
Рабочей группе поручено:
- провести анализ международного опыта в области применения искусственного интеллекта в сфере науки и высшего образования;
- по итогам проведенного анализа представить справку по использованию и реализации алгоритмов работы с искусственным интеллектом в диссертационных и иных научных исследованиях с внесением предложений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты;
- итоги проведенной работы представить в Министерство науки и высшего образования РК в срок не позднее 9 апреля 2024 года.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
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