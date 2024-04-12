В Казахстане хотят применять искусственный интеллект при диссертационных и научных работах

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Опубликован приказ министра науки и высшего образования от 28 февраля 2024 года "О создании рабочей группы для разработки предложений по применению искусственного интеллекта при проведении диссертационных исследований и подготовки иных научных работ", сообщает Zakon.kz.

"Создать рабочую группу для разработки предложений по применению искусственного интеллекта при проведении диссертационных исследований и подготовки иных научных работ",–говорится в документе.

В состав рабочей группы вошли: Президент Университета Нархоз, доктор PhD по праву, руководитель рабочей группы (по согласованию) – Мирас Дауленов;

Проректор АlmaU, кандидат юридических наук, профессор (по согласованию) – Асель Арын;

Профессор Назарбаев университета, доктор PhD (по согласованию) – Аскар Боранбаев;

Проректор по цифровизации и инновациям Международного университета информационных технологий, доктор PhD, ассоциированный профессор (по согласованию) – Нуржан Дузбаев;

Проректор Южно-Казахстанской медицинской академии, кандидат медицинских наук, профессор (по согласованию) – Марлен Есиркепов;

Провост Maqsut Narikbayev University, кандидат юридических наук, доцент (по согласованию) – Сергей Пен;



Профессор Maqsut Narikbayev University, доктор PhD по праву (по согласованию) – Муслим Хасенов;

Ректор Международного университета информационных технологий, кандидат физико-математических наук (по согласованию) – Аскар Хикметов;

Директор департамента цифровизации и автоматизации государственнных услуг МНВО РК – Нурсултан Махатов;

Руководитель управления аттестации научных кадров Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК, кандидат медицинских наук – Жулдыз Мусурова. Рабочей группе поручено: провести анализ международного опыта в области применения искусственного интеллекта в сфере науки и высшего образования;

по итогам проведенного анализа представить справку по использованию и реализации алгоритмов работы с искусственным интеллектом в диссертационных и иных научных исследованиях с внесением предложений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты;

итоги проведенной работы представить в Министерство науки и высшего образования РК в срок не позднее 9 апреля 2024 года. Приказ вводится в действие со дня подписания. Материал по теме Искусственный интеллект в казахстанском суде: чем он может помочь Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет.

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