В госорганах появятся уполномоченные лица по взаимодействию со СМИ

Министр культуры и информации приказом от 29 августа 2024 года утвердил Типовое положение об уполномоченном лице (подразделении) по взаимодействию со средствами массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Должность уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации создается в пределах лимитов штатной численности.

Указывается, что уполномоченное подразделение либо выделяемая штатная должность уполномоченного лица по взаимодействию со средствами массовой информации не подлежит ликвидации, либо исключению из штатной должности государственного органа, кроме случаев его реорганизации или ликвидации.

Уполномоченное лицо по взаимодействию со СМИ подчиняется непосредственно первому руководителю государственного органа (за исключением специальных государственных органов).



Целью уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со СМИ является своевременное и качественное распространение информации по вопросам, относящимся к компетенции государственных органов.



Задачами уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со СМИ являются:

поддержание положительного имиджа государственного органа;

обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями государственного органа для формирования единой информационной политики в государственном органе.

Уполномоченное лицо (подразделение) осуществляет следующие функции:

предоставление пользователям достоверной и необходимой информации по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа, а также его деятельности;

содействие в подготовке интервью, комментариев, публикаций в средствах массовой информации;

проведение временной или постоянной аккредитации журналистов и других представителей средств массовой информации, а также оказание им содействия для наиболее полного и широкого распространения информации по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа, а также его деятельности;

организация пресс-конференций, брифингов, интервью и встреч должностных лиц с представителями средств массовой информации;

разработка и внесение предложений по вопросам технического обеспечения деятельности интернет-ресурса, его комплексной реконструкции, совершенствования дизайна, модернизации и внедрения новых технологий;

подготовка ответов на поступающие запросы пользователей информации в сроки, предусмотренные законодательством РК;

размещение информации на интернет-ресурсе государственного органа или его первого руководителя;

иные функции, способствующие максимальному раскрытию информации по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа, а также его деятельности, за исключением информации, запрещенной или иным образом ограниченной к распространению законами РК или вступившими в законную силу судебными актами.

Кроме того, уполномоченное лицо по взаимодействию со СМИ:

взаимодействует с уполномоченным органом в области масс-медиа согласно правилам взаимодействия уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации с уполномоченным органом в области масс-медиа;

своевременно отвечает на поступающие запросы пользователей информации;

своевременно актуализирует информацию на интернет-ресурсе государственного органа или его первого руководителя;

при обнаружении в медиапространстве информации, способной вызвать негативную реакцию у общества, своевременно ставит в известность первого руководителя государственного органа;

запрашивает информацию, необходимую для ответов на поступающие запросы пользователей и для размещения информации на интернет-ресурсе государственного органа или его первого руководителя.

получает консультационные услуги у уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со СМИ уполномоченного органа в области масс-медиа

проходит курсы повышения квалификации.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.