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Внутренний распорядок в школах и колледжах утвердили в Минпросвещения

Школьники, ученики средних классов, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 16:13 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 28 августа 2024 года утвердил Типовые правила внутреннего распорядка организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Типовые правила предусматривают единый подход к разработке правил внутреннего распорядка организации образования.

Правила внутреннего распорядка рассматриваются на общем собрании коллектива и утверждаются руководителем организации образования, исполняются всеми сотрудниками и участниками образовательного процесса.

Правила внутреннего распорядка являются внутренним нормативным документом организации образования, устанавливающим общие подходы:

  • к организации учебного процесса;
  • к организации воспитательного процесса;
  • к организации дополнительного образования участников образовательного процесса;
  • к обеспечению безопасности;
  • к взаимодействию участников образовательного процесса.

По организации учебного процесса правилами внутреннего распорядка организации устанавливаются конкретные подходы:

  • к режиму работы с учетом продолжительности учебно-воспитательного процесса и учебной нагрузки, к утверждению расписания уроков и оповещению об изменениях в нем;
  • к условиям проведения промежуточной и итоговой аттестации;
  • к условиям подготовки обучающихся к предметным олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, соревнованиям научных проектов регионального, республиканского и международного уровней, а также к отбору обучающихся колледжей на конкурсы профессионального мастерства;
  • к оказанию дополнительных платных услуг;
  • к оформлению пропусков уроков, занятий кружков и секций и условиям прохождения программного материала в пропущенные дни;
  • к пользованию абонентскими устройствами сотовой связи, не относящимися к учебно-воспитательному процессу;
  • к выплате стипендии;
  • к условия психолого-педагогического сопровождения;
  • к организации работы коллегиальных органов.

По организации воспитательного процесса правилами внутреннего распорядка устанавливаются конкретные подходы:

  • к внешнему виду участников образовательного процесса, утверждению обязательной школьной формы и ее ношению;
  • к организации отдыха обучающихся и воспитанников;
  • к поведению участников учебно-воспитательного процесса на уроке, на перемене, на внеурочных мероприятиях, на экскурсиях, в столовой, в буфете;
  • к отбору обучающихся и воспитанников, направляемых на отдых в Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек";
  • к поддержанию чистоты помещений и территории организации образования воспитанниками и сотрудниками;
  • к сохранению традиции организации образования.

По организации дополнительного образования участников образовательного процесса правилами внутреннего распорядка устанавливаются конкретные подходы:

  • к организации занятий кружков и секций;
  • к созданию единого читательского пространства;
  • к отбору педагогов на республиканские и международные конкурсы;
  • к организации повышения квалификации сотрудников организации образования;
  • к осуществлению деятельности по обучению, стажировке, участию в работе семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов участников образовательного процесса.

По обеспечению безопасности правилами внутреннего распорядка устанавливаются конкретные подходы:

  • к обеспечению медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и организации работы медицинского пункта;
  • к организации питания в столовой и буфете организации образования;
  • к обеспечению безопасности обучающихся и воспитанников (пропускной режим в здания и на территорию, условия пребывания посторонних лиц, организация дежурства по школе);
  • к осуществлению контроля за соблюдением требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, техники противопожарной безопасности, требований охраны труда;
  • к заселению и проживанию обучающихся и воспитанников в общежитии.

По взаимодействию участников образовательного процесса правилами внутреннего распорядка устанавливаются конкретные подходы:

  • к организации наставничества педагогов;
  • к системе поощрения участников образовательного процесса;
  • к взаимодействию администрации организации образования и педагогов с обучающимися, воспитанниками, родителями и иными законными представителями;
  • к условиям противодействия коррупции;
  • к взаимодействию со спонсорами, меценатами и благотворителями;
  • к условиям посещения родственниками воспитанников организации образования.

Администрация организации образования обеспечивает доступность ознакомления всех сотрудников и участников образовательного процесса с правилами внутреннего распорядка.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения изменены некоторые функции.

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