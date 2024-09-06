Внутренний распорядок в школах и колледжах утвердили в Минпросвещения
Типовые правила предусматривают единый подход к разработке правил внутреннего распорядка организации образования.
Правила внутреннего распорядка рассматриваются на общем собрании коллектива и утверждаются руководителем организации образования, исполняются всеми сотрудниками и участниками образовательного процесса.
Правила внутреннего распорядка являются внутренним нормативным документом организации образования, устанавливающим общие подходы:
- к организации учебного процесса;
- к организации воспитательного процесса;
- к организации дополнительного образования участников образовательного процесса;
- к обеспечению безопасности;
- к взаимодействию участников образовательного процесса.
По организации учебного процесса правилами внутреннего распорядка организации устанавливаются конкретные подходы:
- к режиму работы с учетом продолжительности учебно-воспитательного процесса и учебной нагрузки, к утверждению расписания уроков и оповещению об изменениях в нем;
- к условиям проведения промежуточной и итоговой аттестации;
- к условиям подготовки обучающихся к предметным олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, соревнованиям научных проектов регионального, республиканского и международного уровней, а также к отбору обучающихся колледжей на конкурсы профессионального мастерства;
- к оказанию дополнительных платных услуг;
- к оформлению пропусков уроков, занятий кружков и секций и условиям прохождения программного материала в пропущенные дни;
- к пользованию абонентскими устройствами сотовой связи, не относящимися к учебно-воспитательному процессу;
- к выплате стипендии;
- к условия психолого-педагогического сопровождения;
- к организации работы коллегиальных органов.
По организации воспитательного процесса правилами внутреннего распорядка устанавливаются конкретные подходы:
- к внешнему виду участников образовательного процесса, утверждению обязательной школьной формы и ее ношению;
- к организации отдыха обучающихся и воспитанников;
- к поведению участников учебно-воспитательного процесса на уроке, на перемене, на внеурочных мероприятиях, на экскурсиях, в столовой, в буфете;
- к отбору обучающихся и воспитанников, направляемых на отдых в Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек";
- к поддержанию чистоты помещений и территории организации образования воспитанниками и сотрудниками;
- к сохранению традиции организации образования.
По организации дополнительного образования участников образовательного процесса правилами внутреннего распорядка устанавливаются конкретные подходы:
- к организации занятий кружков и секций;
- к созданию единого читательского пространства;
- к отбору педагогов на республиканские и международные конкурсы;
- к организации повышения квалификации сотрудников организации образования;
- к осуществлению деятельности по обучению, стажировке, участию в работе семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов участников образовательного процесса.
По обеспечению безопасности правилами внутреннего распорядка устанавливаются конкретные подходы:
- к обеспечению медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и организации работы медицинского пункта;
- к организации питания в столовой и буфете организации образования;
- к обеспечению безопасности обучающихся и воспитанников (пропускной режим в здания и на территорию, условия пребывания посторонних лиц, организация дежурства по школе);
- к осуществлению контроля за соблюдением требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, техники противопожарной безопасности, требований охраны труда;
- к заселению и проживанию обучающихся и воспитанников в общежитии.
По взаимодействию участников образовательного процесса правилами внутреннего распорядка устанавливаются конкретные подходы:
- к организации наставничества педагогов;
- к системе поощрения участников образовательного процесса;
- к взаимодействию администрации организации образования и педагогов с обучающимися, воспитанниками, родителями и иными законными представителями;
- к условиям противодействия коррупции;
- к взаимодействию со спонсорами, меценатами и благотворителями;
- к условиям посещения родственниками воспитанников организации образования.
Администрация организации образования обеспечивает доступность ознакомления всех сотрудников и участников образовательного процесса с правилами внутреннего распорядка.
Приказ вводится в действие с 14 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения изменены некоторые функции.