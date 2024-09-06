Внутренний распорядок в школах и колледжах утвердили в Минпросвещения

Министр просвещения приказом от 28 августа 2024 года утвердил Типовые правила внутреннего распорядка организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Типовые правила предусматривают единый подход к разработке правил внутреннего распорядка организации образования.

Правила внутреннего распорядка рассматриваются на общем собрании коллектива и утверждаются руководителем организации образования, исполняются всеми сотрудниками и участниками образовательного процесса.

Правила внутреннего распорядка являются внутренним нормативным документом организации образования, устанавливающим общие подходы:

к организации учебного процесса;

к организации воспитательного процесса;

к организации дополнительного образования участников образовательного процесса;

к обеспечению безопасности;

к взаимодействию участников образовательного процесса.

По организации учебного процесса правилами внутреннего распорядка организации устанавливаются конкретные подходы:

к режиму работы с учетом продолжительности учебно-воспитательного процесса и учебной нагрузки, к утверждению расписания уроков и оповещению об изменениях в нем;

к условиям проведения промежуточной и итоговой аттестации;

к условиям подготовки обучающихся к предметным олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, соревнованиям научных проектов регионального, республиканского и международного уровней, а также к отбору обучающихся колледжей на конкурсы профессионального мастерства;

к оказанию дополнительных платных услуг;

к оформлению пропусков уроков, занятий кружков и секций и условиям прохождения программного материала в пропущенные дни;

к пользованию абонентскими устройствами сотовой связи, не относящимися к учебно-воспитательному процессу;

к выплате стипендии;

к условия психолого-педагогического сопровождения;

к организации работы коллегиальных органов.

По организации воспитательного процесса правилами внутреннего распорядка устанавливаются конкретные подходы:

к внешнему виду участников образовательного процесса, утверждению обязательной школьной формы и ее ношению;

к организации отдыха обучающихся и воспитанников;

к поведению участников учебно-воспитательного процесса на уроке, на перемене, на внеурочных мероприятиях, на экскурсиях, в столовой, в буфете;

к отбору обучающихся и воспитанников, направляемых на отдых в Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек";

к поддержанию чистоты помещений и территории организации образования воспитанниками и сотрудниками;

к сохранению традиции организации образования.

По организации дополнительного образования участников образовательного процесса правилами внутреннего распорядка устанавливаются конкретные подходы:

к организации занятий кружков и секций;

к созданию единого читательского пространства;

к отбору педагогов на республиканские и международные конкурсы;

к организации повышения квалификации сотрудников организации образования;

к осуществлению деятельности по обучению, стажировке, участию в работе семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов участников образовательного процесса.

По обеспечению безопасности правилами внутреннего распорядка устанавливаются конкретные подходы:

к обеспечению медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и организации работы медицинского пункта;

к организации питания в столовой и буфете организации образования;

к обеспечению безопасности обучающихся и воспитанников (пропускной режим в здания и на территорию, условия пребывания посторонних лиц, организация дежурства по школе);

к осуществлению контроля за соблюдением требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, техники противопожарной безопасности, требований охраны труда;

к заселению и проживанию обучающихся и воспитанников в общежитии.

По взаимодействию участников образовательного процесса правилами внутреннего распорядка устанавливаются конкретные подходы:

к организации наставничества педагогов;

к системе поощрения участников образовательного процесса;

к взаимодействию администрации организации образования и педагогов с обучающимися, воспитанниками, родителями и иными законными представителями;

к условиям противодействия коррупции;

к взаимодействию со спонсорами, меценатами и благотворителями;

к условиям посещения родственниками воспитанников организации образования.

Администрация организации образования обеспечивает доступность ознакомления всех сотрудников и участников образовательного процесса с правилами внутреннего распорядка.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения изменены некоторые функции.