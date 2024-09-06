Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 17:03 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • 6 октября в Казахстане состоится референдум по строительству АЭС: Токаев подписал указ.
  • В ЦИК утвердили план подготовки и проведения общенационального референдума.
  • Пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя: утверждены правила.
  • Процедуру внесудебного банкротства изменили в Казахстане.
  • Утвержден перечень персональных данных казахстанцев, которые разместят на государственных электронных информационных ресурсах.
  • С 30 календарных до 5 рабочих дней сократили сроки размещения объявлений о госзакупках жилища.
  • Расследовать случаи отравлений, профессиональных заболеваний, неблагоприятных последствий прививок будут в Казахстане.
  • С 13 сентября вводится полугодовой запрет на вывоз из РК маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.
  • Операторы связи предоставят в уполномоченный орган данные о местонахождении абонентов в случаях ЧС.
  • Солдаты-срочники должны пройти конкурсный отбор для получения образовательных льгот.

Читайте также

Акимат Актюбинской области, Актобе
Площадь города Актобе станет больше
Школьники, ученики средних классов, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель
Внутренний распорядок в школах и колледжах утвердили в Минпросвещения
Цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Какую информацию об иностранцах соберут при дактилоскопировании
Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: