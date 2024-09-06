Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- 6 октября в Казахстане состоится референдум по строительству АЭС: Токаев подписал указ.
- В ЦИК утвердили план подготовки и проведения общенационального референдума.
- Пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя: утверждены правила.
- Процедуру внесудебного банкротства изменили в Казахстане.
- Утвержден перечень персональных данных казахстанцев, которые разместят на государственных электронных информационных ресурсах.
- С 30 календарных до 5 рабочих дней сократили сроки размещения объявлений о госзакупках жилища.
- Расследовать случаи отравлений, профессиональных заболеваний, неблагоприятных последствий прививок будут в Казахстане.
- С 13 сентября вводится полугодовой запрет на вывоз из РК маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.
- Операторы связи предоставят в уполномоченный орган данные о местонахождении абонентов в случаях ЧС.
- Солдаты-срочники должны пройти конкурсный отбор для получения образовательных льгот.
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