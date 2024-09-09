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Законодательство РК

У МВД ряд новых функций в сфере борьбы с торговлей людьми

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 09:28 Фото: polisia.kz
Правительство постановлением от 4 сентября 2024 года внесло дополнения в положение о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу к новым функциям МВД отнесли такие, как:

  • формирование и реализация государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, координация деятельности субъектов противодействия торговле людьми;
  • взаимодействие с иными субъектами противодействия торговле людьми, уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам ребенка и уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения;
  • координация и работа по планированию, организации и реализации мер по противодействию торговле людьми, в том числе по предупреждению, оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми, перенаправлению жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг;
  • обобщение практики применения законодательства РК в сфере выявления, предотвращения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, а также разработка и внесение предложений по ее совершенствованию;
  • организация подготовки переподготовки и повышения квалификации сотрудников субъектов противодействия торговле людьми;
  • обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства в процессе осуществления противодействия торговле людьми;
  • информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;
  • разработка и утверждение совместно с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, положение о межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми;
  • разработка и утверждение совместно с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, типового положения о региональной комиссии по противодействию торговле людьми;
  • разработка и утверждение совместно с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, правил перенаправления жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг;
  • разработка и утверждение совместно с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, правил проведения оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми;
  • осуществление оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми.

Постановление введено в действие с 7 сентября 2024 года.

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