У МВД ряд новых функций в сфере борьбы с торговлей людьми

Фото: polisia.kz

Правительство постановлением от 4 сентября 2024 года внесло дополнения в положение о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу к новым функциям МВД отнесли такие, как: формирование и реализация государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, координация деятельности субъектов противодействия торговле людьми;



взаимодействие с иными субъектами противодействия торговле людьми, уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам ребенка и уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения;

координация и работа по планированию, организации и реализации мер по противодействию торговле людьми, в том числе по предупреждению, оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми, перенаправлению жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг;

обобщение практики применения законодательства РК в сфере выявления, предотвращения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, а также разработка и внесение предложений по ее совершенствованию;

организация подготовки переподготовки и повышения квалификации сотрудников субъектов противодействия торговле людьми;

обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства в процессе осуществления противодействия торговле людьми;

информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;

разработка и утверждение совместно с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, положение о межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми;

разработка и утверждение совместно с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, типового положения о региональной комиссии по противодействию торговле людьми;

разработка и утверждение совместно с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, правил перенаправления жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг;

разработка и утверждение совместно с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, правил проведения оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми;

осуществление оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми. Постановление введено в действие с 7 сентября 2024 года. Читайте также В Казахстане создали госкомпанию, которая будет ликвидировать разливы нефти Перечень товаров, закупаемых у организаций лиц с инвалидностью, утвердили в Казахстане Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создан в Казахстане

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