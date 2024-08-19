Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

МВД добавили новые функции

Министерство внутренних дел РК, МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 11:07 Фото: polisia.kz
Правительство постановлением от 9 августа 2024 года внесло дополнения в положение о Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

К функциям МВД отнесены:

  • утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения;
  • утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в вузы по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством РК, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Постановление вводится в действие с 24 августа 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила поступления в вузы МВД.

Читайте также

Расширены функции КНБ и Пограничной службы
Расширены функции КНБ и Пограничной службы Казахстана
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, МТСЗН РК
Комитет государственной инспекции труда создан при Министерстве труда
Кандасы, репатрианты
Что изменилось в правилах присвоения статуса кандаса
Элина Черногрицкая
Законодательство МВД РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Жамбылской области простились с погибшими в ДТП полицейскими
В Жамбылской области простились с полицейскими, погибшими в страшном ДТП
Полицейский погиб в ДТП
Многодетный отец: что известно о погибшем в ДТП в Жамбылской области полицейском
Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 19 по 21 августа
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: