МВД добавили новые функции
Фото: polisia.kz
Правительство постановлением от 9 августа 2024 года внесло дополнения в положение о Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.
К функциям МВД отнесены:
- утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения;
- утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в вузы по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством РК, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования.
Постановление вводится в действие с 24 августа 2024 года.
Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила поступления в вузы МВД.
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