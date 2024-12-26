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Право

Министерство здравоохранения наделили рядом функций по борьбе с торговлей людьми

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, МЗ РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 15:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 23 декабря 2024 года внесло изменения в Положение о Министерстве здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Данным документом к функциям Минздрава добавлены:

  • определение перечня и объема медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан;
  • принятие мер по предупреждению торговли людьми;
  • участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  • участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  • информирование органов внутренних дел о ставших известными фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;
  • информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;
  • координация работы по предоставлению жертвам торговли людьми гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
  • принятие участия в мероприятиях по предупреждению торговли людьми совместно с другими государственными органами и организациями.

Также предусмотрено, что ведомство будет определять перечень и объем медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК, лицам, ищущим убежище, при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в рамках ГОБМП.

Постановление введено в действие с 23 декабря 2024 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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