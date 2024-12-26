Министерство здравоохранения наделили рядом функций по борьбе с торговлей людьми

Правительство постановлением от 23 декабря 2024 года внесло изменения в Положение о Министерстве здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Данным документом к функциям Минздрава добавлены:

определение перечня и объема медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан;

принятие мер по предупреждению торговли людьми;

участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

информирование органов внутренних дел о ставших известными фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;

информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;

координация работы по предоставлению жертвам торговли людьми гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

принятие участия в мероприятиях по предупреждению торговли людьми совместно с другими государственными органами и организациями.

Также предусмотрено, что ведомство будет определять перечень и объем медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК, лицам, ищущим убежище, при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в рамках ГОБМП.

Постановление введено в действие с 23 декабря 2024 года.