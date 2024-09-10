Механизм принудительного возврата "необъяснимого богатства" раскрыли в Генпрокуратуре РК

Генеральная прокуратура Казахстана раскрыла, как действует механизм принудительного возврата необъяснимых активов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков, в случае отказа от добровольного возврата активов включаются принудительные механизмы.

"Если комитет имеет разумные сомнения в законности происхождения актива, то применяются принудительные механизмы. Основной инструмент – это так называемый иск о необъяснимом богатстве. По таким судебным делам основное бремя доказывания лежит на ответчике. Если он не сможет достоверно опровергнуть доводы комитета о незаконности происхождения актива, то имущество по решению суда обращается в доход государства", – сказал Нурдаулет Суиндиков сегодня, 10 сентября, на пресс-конференции в СЦК.

С начала года комиссия подала три иска на сумму свыше 15 млрд тенге и уже сформирована устойчивая судебная практика по искам о необъяснимом богатстве. Один из исков ответчик сразу же признал и добровольно вернул государству незаконно нажитое имущество.

По второму иску вынесено решение суда: 5 млрд тенге вернули государству. Это деньги, ювелирные изделия и брендовые аксессуары, а также объекты, имеющие историческую и культурную ценность.

"В мировой практике такие иски называются необъяснимым богатством. Это гражданские, не уголовные дела и не расследования. И такие иски направлены на признание какого-либо имущества активом необъяснимого происхождения. По двум искам состоялись решения, одно решение исполнено, второе решение еще не вступило в законную силу", – пояснил он.

О первом возврате активов на 10 млн долларов США необъяснимого происхождения Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК сообщил в августе этого года.