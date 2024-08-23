Казахстанцы лишились богатства на 10 млн долларов

Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК 23 августа 2024 года сообщил об исполнении первого судебного акта о необъяснимом богатстве на сумму более 10 млн долларов США, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, в рамках анализа законности источников приобретения активов у казахстанца были выявлены у аффилированных с ним лиц активы необъяснимого происхождения.

"В текущем году Комитетом по возврату активов подан иск об обращении указанных активов на сумму более 10 млн долларов США в доход государства. В ходе судебных разбирательств ответчики не смогли доказать законность источников приобретения активов. Судом первой инстанции исковые требования Комитета по возврату активов удовлетворены полностью, постановлением судебной коллегии апелляционные жалобы ответчиков оставлены без удовлетворения", – рассказали в комитете.

Там сообщили, что в рамках исполнения решения суда в доход государства обращены наличные денежные средства, дорогостоящие украшения, предметы историко-культурного наследия, корни которого, по мнению экспертов, уходят в Сакскую эпоху.

"Несмотря на то, что в данном случае использован принудительный механизм, стимулирование добровольного возврата активов остается основным принципом Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", – добавили в Комитете по возврату активов.

1 июля 2024 года в Генпрокуратуре сообщили, что государству вернули 312 млрд тенге незаконных активов, в том числе из-за рубежа – 63 млрд тенге. Изъято 513 тыс. га земель олигополий на 50 млрд тенге.