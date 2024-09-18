Чем будет заниматься Комитет государственной инспекции труда

Министр труда и социальной защиты населения подписала приказ от 15 августа 2024 года "О некоторых вопросах Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждено положение РГУ "Комитет государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", а также положения департаментов Комитета государственной инспекции труда по областям.

Согласно Положению, Комитет государственной инспекции труда является ведомством Министерства труда и социальной защиты населения РК, осуществляющим реализационные и контрольные функции в области трудовых отношений.

Задачи Комитета:

реализация государственной политики в области трудовых отношений, в том числе безопасности и охраны труда, законодательства в области занятости населения в пределах своей компетенции;

организация и осуществление государственного контроля за соблюдением трудового законодательства РК, в том числе требований безопасности и охраны труда, законодательства РК в области занятости населения в пределах своей компетенции.

Функции ведомства:

осуществление реализационных и контрольных функций и участие в выполнении стратегических функций Министерства в пределах компетенции Комитета;

разработка, участие в разработке, согласование в пределах своей компетенции нормативных правовых актов;

рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий за административные правонарушения в пределах компетенции;

организация мониторинга и оценки рисков в области труда, в том числе безопасности и охраны труда;

осуществление взаимодействия с местными исполнительными органами по вопросам трудовых отношений и социального партнёрства;

осуществление контроля за своевременным и объективным проведением расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью в порядке, предусмотренном законодательством РК;

рассмотрение разногласий, возникающих по вопросам расследования, оформления и регистрации несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью;

создание специальных комиссий для расследования групповых несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, при которых погибло от трех до пяти человек;

координация и контроль за деятельностью территориальных подразделений Комитета;

рассмотрение в пределах компетенции обращений физических и юридических лиц;

осуществление государственного контроля за соблюдением трудового законодательства РК, требований по безопасности и охране труда;

проведение анализа причин производственного травматизма и выработка предложений по их профилактике;

расследование несчастных случаев на производстве в порядке, установленном законодательством РК в пределах компетенции;

взаимодействие с уполномоченными представителями работников и работодателей по вопросам совершенствования нормативов безопасности и охраны труда;

анализ и свод информации по трудовым отношениям, предоставляемые территориальными подразделениями Комитета;

осуществление мониторинга ситуации в коллективах предприятий страны, в том числе посредством информационных систем;

информирование руководства министерства о ситуации по трудовым отношениям на предприятиях страны;

принятие мер совместно с заинтересованными государственными органами, профсоюзами и работодателями при возникновении трудовых споров, акций протеста и забастовок;

разработка проектов меморандумов и соглашений в пределах компетенции;

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения и работодателей в пределах компетенции;

организация и проведение совещаний, форумов, семинаров по вопросам трудового законодательства и трудовых отношений;

выработка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты в пределах компетенции;

осуществление иных функций, предусмотренных законодательством РК.

Руководит Комитетом председатель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих полномочий.

Полномочия председателя Комитета:

организует работу Комитета;

вносит предложения в министерство по разработке положения о структурных подразделениях Комитета;

вносит предложения руководителю аппарата министерства о назначении на должности и освобождения от должностей, по вопросам подготовки (переподготовки), повышения квалификации, предоставления отпусков, командирования, премирования, установления надбавок к должностным окладам, оказания материальной помощи, а также о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников Комитета, заместителей руководителей территориальных подразделений Комитета;

представляет Комитет в государственных органах и иных организациях независимо от форм собственности;

принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Комитете;

осуществляет прием физических лиц и представителей юридических лиц в порядке, установленном законодательством РК;

осуществляет иные полномочия, возложенные на председателя Комитета, предусмотренные законодательством РК.

В ведении Комитета находятся его территориальные подразделения:

Республиканское государственное учреждение (РГУ) "Департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (МТСЗН РК) по области Абай".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Акмолинской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Актюбинской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Алматинской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Атырауской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РКпо Западно-Казахстанской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Жамбылской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по области Жетісу".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Карагандинской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Костанайской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Кызылординской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Мангистауской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Павлодарской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Северо-Казахстанской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Туркестанской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по области Ұлытау".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Восточно-Казахстанской области".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по городу Алматы".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по городу Астане".

РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по городу Шымкент".

Приказ введен в действие с 15 августа 2024 года.

Напомним, Комитет государственной инспекции труда был образован в соответствии с постановлением правительства в августе текущего года. Инспекции труда из местных исполнительных органов переданы в ведение МТСЗН. Таким образом усилен государственный контроль за соблюдением трудового законодательства. Данные меры способствуют обеспечению защиты прав и интересов работников, безопасных условий труда на предприятиях страны, а также снижению рисков возникновения трудовых споров и конфликтов.