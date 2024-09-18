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Законодательство РК

Чем будет заниматься Комитет государственной инспекции труда

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, МТСЗН РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 09:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр труда и социальной защиты населения подписала приказ от 15 августа 2024 года "О некоторых вопросах Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждено положение РГУ "Комитет государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", а также положения департаментов Комитета государственной инспекции труда по областям.

Согласно Положению, Комитет государственной инспекции труда является ведомством Министерства труда и социальной защиты населения РК, осуществляющим реализационные и контрольные функции в области трудовых отношений.

Задачи Комитета:

  • реализация государственной политики в области трудовых отношений, в том числе безопасности и охраны труда, законодательства в области занятости населения в пределах своей компетенции;
  • организация и осуществление государственного контроля за соблюдением трудового законодательства РК, в том числе требований безопасности и охраны труда, законодательства РК в области занятости населения в пределах своей компетенции.

Функции ведомства:

  • осуществление реализационных и контрольных функций и участие в выполнении стратегических функций Министерства в пределах компетенции Комитета;
  • разработка, участие в разработке, согласование в пределах своей компетенции нормативных правовых актов;
  • рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий за административные правонарушения в пределах компетенции;
  • организация мониторинга и оценки рисков в области труда, в том числе безопасности и охраны труда;
  • осуществление взаимодействия с местными исполнительными органами по вопросам трудовых отношений и социального партнёрства;
  • осуществление контроля за своевременным и объективным проведением расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью в порядке, предусмотренном законодательством РК;
  • рассмотрение разногласий, возникающих по вопросам расследования, оформления и регистрации несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью;
  • создание специальных комиссий для расследования групповых несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, при которых погибло от трех до пяти человек;
  • координация и контроль за деятельностью территориальных подразделений Комитета;
  • рассмотрение в пределах компетенции обращений физических и юридических лиц;
  • осуществление государственного контроля за соблюдением трудового законодательства РК, требований по безопасности и охране труда;
  • проведение анализа причин производственного травматизма и выработка предложений по их профилактике;
  • расследование несчастных случаев на производстве в порядке, установленном законодательством РК в пределах компетенции;
  • взаимодействие с уполномоченными представителями работников и работодателей по вопросам совершенствования нормативов безопасности и охраны труда;
  • анализ и свод информации по трудовым отношениям, предоставляемые территориальными подразделениями Комитета;
  • осуществление мониторинга ситуации в коллективах предприятий страны, в том числе посредством информационных систем;
  • информирование руководства министерства о ситуации по трудовым отношениям на предприятиях страны;
  • принятие мер совместно с заинтересованными государственными органами, профсоюзами и работодателями при возникновении трудовых споров, акций протеста и забастовок;
  • разработка проектов меморандумов и соглашений в пределах компетенции;
  • проведение информационно-разъяснительной работы среди населения и работодателей в пределах компетенции;
  • организация и проведение совещаний, форумов, семинаров по вопросам трудового законодательства и трудовых отношений;
  • выработка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты в пределах компетенции;
  • осуществление иных функций, предусмотренных законодательством РК.

Руководит Комитетом председатель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих полномочий.

Полномочия председателя Комитета:

  • организует работу Комитета;
  • вносит предложения в министерство по разработке положения о структурных подразделениях Комитета;
  • вносит предложения руководителю аппарата министерства о назначении на должности и освобождения от должностей, по вопросам подготовки (переподготовки), повышения квалификации, предоставления отпусков, командирования, премирования, установления надбавок к должностным окладам, оказания материальной помощи, а также о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников Комитета, заместителей руководителей территориальных подразделений Комитета;
  • представляет Комитет в государственных органах и иных организациях независимо от форм собственности;
  • принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Комитете;
  • осуществляет прием физических лиц и представителей юридических лиц в порядке, установленном законодательством РК;
  • осуществляет иные полномочия, возложенные на председателя Комитета, предусмотренные законодательством РК.

В ведении Комитета находятся его территориальные подразделения:

  • Республиканское государственное учреждение (РГУ) "Департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (МТСЗН РК) по области Абай".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Акмолинской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Актюбинской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Алматинской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Атырауской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РКпо Западно-Казахстанской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Жамбылской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по области Жетісу".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Карагандинской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Костанайской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Кызылординской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Мангистауской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Павлодарской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Северо-Казахстанской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Туркестанской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по области Ұлытау".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Восточно-Казахстанской области".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по городу Алматы".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по городу Астане".
  • РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по городу Шымкент".

Приказ введен в действие с 15 августа 2024 года.

Напомним, Комитет государственной инспекции труда был образован в соответствии с постановлением правительства в августе текущего года. Инспекции труда из местных исполнительных органов переданы в ведение МТСЗН. Таким образом усилен государственный контроль за соблюдением трудового законодательства. Данные меры способствуют обеспечению защиты прав и интересов работников, безопасных условий труда на предприятиях страны, а также снижению рисков возникновения трудовых споров и конфликтов.

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