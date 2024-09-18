Чем будет заниматься Комитет государственной инспекции труда
Приказом утверждено положение РГУ "Комитет государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", а также положения департаментов Комитета государственной инспекции труда по областям.
Согласно Положению, Комитет государственной инспекции труда является ведомством Министерства труда и социальной защиты населения РК, осуществляющим реализационные и контрольные функции в области трудовых отношений.
Задачи Комитета:
- реализация государственной политики в области трудовых отношений, в том числе безопасности и охраны труда, законодательства в области занятости населения в пределах своей компетенции;
- организация и осуществление государственного контроля за соблюдением трудового законодательства РК, в том числе требований безопасности и охраны труда, законодательства РК в области занятости населения в пределах своей компетенции.
Функции ведомства:
- осуществление реализационных и контрольных функций и участие в выполнении стратегических функций Министерства в пределах компетенции Комитета;
- разработка, участие в разработке, согласование в пределах своей компетенции нормативных правовых актов;
- рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий за административные правонарушения в пределах компетенции;
- организация мониторинга и оценки рисков в области труда, в том числе безопасности и охраны труда;
- осуществление взаимодействия с местными исполнительными органами по вопросам трудовых отношений и социального партнёрства;
- осуществление контроля за своевременным и объективным проведением расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью в порядке, предусмотренном законодательством РК;
- рассмотрение разногласий, возникающих по вопросам расследования, оформления и регистрации несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью;
- создание специальных комиссий для расследования групповых несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, при которых погибло от трех до пяти человек;
- координация и контроль за деятельностью территориальных подразделений Комитета;
- рассмотрение в пределах компетенции обращений физических и юридических лиц;
- осуществление государственного контроля за соблюдением трудового законодательства РК, требований по безопасности и охране труда;
- проведение анализа причин производственного травматизма и выработка предложений по их профилактике;
- расследование несчастных случаев на производстве в порядке, установленном законодательством РК в пределах компетенции;
- взаимодействие с уполномоченными представителями работников и работодателей по вопросам совершенствования нормативов безопасности и охраны труда;
- анализ и свод информации по трудовым отношениям, предоставляемые территориальными подразделениями Комитета;
- осуществление мониторинга ситуации в коллективах предприятий страны, в том числе посредством информационных систем;
- информирование руководства министерства о ситуации по трудовым отношениям на предприятиях страны;
- принятие мер совместно с заинтересованными государственными органами, профсоюзами и работодателями при возникновении трудовых споров, акций протеста и забастовок;
- разработка проектов меморандумов и соглашений в пределах компетенции;
- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения и работодателей в пределах компетенции;
- организация и проведение совещаний, форумов, семинаров по вопросам трудового законодательства и трудовых отношений;
- выработка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты в пределах компетенции;
- осуществление иных функций, предусмотренных законодательством РК.
Руководит Комитетом председатель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих полномочий.
Полномочия председателя Комитета:
- организует работу Комитета;
- вносит предложения в министерство по разработке положения о структурных подразделениях Комитета;
- вносит предложения руководителю аппарата министерства о назначении на должности и освобождения от должностей, по вопросам подготовки (переподготовки), повышения квалификации, предоставления отпусков, командирования, премирования, установления надбавок к должностным окладам, оказания материальной помощи, а также о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников Комитета, заместителей руководителей территориальных подразделений Комитета;
- представляет Комитет в государственных органах и иных организациях независимо от форм собственности;
- принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Комитете;
- осуществляет прием физических лиц и представителей юридических лиц в порядке, установленном законодательством РК;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на председателя Комитета, предусмотренные законодательством РК.
В ведении Комитета находятся его территориальные подразделения:
- Республиканское государственное учреждение (РГУ) "Департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (МТСЗН РК) по области Абай".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Акмолинской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Актюбинской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Алматинской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Атырауской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РКпо Западно-Казахстанской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Жамбылской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по области Жетісу".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Карагандинской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Костанайской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Кызылординской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Мангистауской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Павлодарской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Северо-Казахстанской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Туркестанской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по области Ұлытау".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Восточно-Казахстанской области".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по городу Алматы".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по городу Астане".
- РГУ "Департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по городу Шымкент".
Приказ введен в действие с 15 августа 2024 года.
Напомним, Комитет государственной инспекции труда был образован в соответствии с постановлением правительства в августе текущего года. Инспекции труда из местных исполнительных органов переданы в ведение МТСЗН. Таким образом усилен государственный контроль за соблюдением трудового законодательства. Данные меры способствуют обеспечению защиты прав и интересов работников, безопасных условий труда на предприятиях страны, а также снижению рисков возникновения трудовых споров и конфликтов.