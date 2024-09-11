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В Казахстане определили районы, которые не будут охватывать цифровым телевещанием

В Казахстане определили районы, которые не будут охватывать цифровым телевещанием, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 14:25 Фото: акимат Алматы
Приказом министра культуры и информации от 29 августа 2024 года определен перечень административно-территориальных единиц, которые не охватываются цифровым эфирным телевещанием, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли:

в Абайской области 9 сел:

  • село Айнабулак
  • село Медеу
  • село Орда
  • село Емелтау
  • село Жорга
  • село Акбулак
  • село Караолен
  • село Танат
  • село Карасу

в Акмолинскойй области 7 сел:

  • село Арай
  • село Белагаш
  • село Мезгильсор
  • село Белгородское
  • село Новодобринка
  • село Преображенка
  • село Раздольное 

в Западно-Казахстанской области 3 села:

  • село Сұлу көл
  • село Актай
  • село Белогорка

в Кызылординской области 4 села:

  • село Жинишкекум
  • село Косаман
  • село Сазды
  • село Шакен 

в Восточно-Казахстанской области 2 села:

  • село Дородница
  • село Шаганатты 

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили Правила проведения конкурса по формированию перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов.

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