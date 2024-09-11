В Казахстане определили районы, которые не будут охватывать цифровым телевещанием

Фото: акимат Алматы

Приказом министра культуры и информации от 29 августа 2024 года определен перечень административно-территориальных единиц, которые не охватываются цифровым эфирным телевещанием, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли: в Абайской области 9 сел: село Айнабулак

село Медеу

село Орда

село Емелтау

село Жорга

село Акбулак

село Караолен

село Танат

село Карасу в Акмолинскойй области 7 сел: село Арай

село Белагаш

село Мезгильсор

село Белгородское

село Новодобринка

село Преображенка

село Раздольное в Западно-Казахстанской области 3 села: село Сұлу көл

село Актай

село Белогорка в Кызылординской области 4 села: село Жинишкекум

село Косаман

село Сазды

село Шакен в Восточно-Казахстанской области 2 села: село Дородница

село Шаганатты Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года. Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили Правила проведения конкурса по формированию перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов. Читайте также В Казахстане расширили задачи Комиссии по демонополизации экономики Мажилис ратифицировал соглашение об обмене биологическим материалом Как негосударственным телеканалам попасть в список обязательных: утверждены правила

Следите за новостями zakon.kz в: