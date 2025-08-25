#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Право

Информирование населения и пропаганда знаний в сфере гражданской защиты: внесены изменения

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения, система оповещений, система оповещения , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 11:42 Фото: pexels
Приказом МЧС от 19 августа 2025 года внесены изменения в Правила информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что уполномоченный орган в сфере гражданской защиты и его территориальные органы обеспечивают информирование населения заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и организует пропаганду знаний в сфере гражданской защиты в соответствии с полномочиями, возложенными на них Законом.

Службы наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (сейсмологическая служба, системы селевого оповещения, контроля за радиационной безопасностью и другие) в целях предупреждения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории республики или на приграничной территории сопредельных государств незамедлительно предоставляют необходимую информацию с указанием его характеристик соответствующему территориальному органу уполномоченного органа.

Также говорится, что пропаганда знаний в сфере гражданской защиты осуществляется уполномоченным органом, его территориальными органами, а также государственными органами, организациями и общественными объединениями.

Территориальные органы уполномоченного органа совместно с местными исполнительными органами осуществляют пропаганду знаний в сфере гражданской защиты в соответствии с планом пропаганды.

План пропаганды знаний в сфере гражданской защиты разрабатывается территориальным органом уполномоченного органа до 25 декабря ежегодно и утверждается местными исполнительными органами.

Указывается, что обучение должностных лиц центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, в учебных заведениях уполномоченного органа проводится в соответствии с Планом подготовки и переподготовки руководящего состава и специалистов центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК в сфере гражданской защиты.

План подготовки и переподготовки руководящего состава и специалистов разрабатывается уполномоченным органом на основании заявок центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, и утверждается уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

Кроме того, обновлены несколько пунктов в Порядке организации обучения в территориальных органах уполномоченного органа.

Так, говорится, что по итогам прохождения обучения, слушателям, не допущенным или показавшим неудовлетворительный уровень знаний при сдаче итогового тестирования, сертификаты о прохождении обучения в сфере гражданской защиты не выдаются.

Слушателям, прошедшим обучение и сдавшим итоговое тестирование, выдаются сертификаты о прохождении обучения в сфере гражданской защиты.

Обучение в территориальных органах уполномоченного органа проводится в соответствии с Планом комплектования категорий групп слушателями для обучения в сфере гражданской защиты, который разрабатывается территориальным органом уполномоченного органа и утверждается местным исполнительным органом.

Предусматривается, что за неделю до начала обучающего процесса руководителем территориального органа уполномоченного органа, осуществляющего обучение, утверждается расписание проведения занятий по гражданской защите.

Журналы учета обучения слушателей в сфере гражданской защиты и выдачи сертификатов хранятся в территориальных органах уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Обучение работников организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, проводят руководители групп занятий по гражданской защите, которые прошли обучение в территориальных органах уполномоченного органа или в организациях и учебных заведениях уполномоченного органа в соответствии с установленными сроками и имеющие соответствующие сертификаты.

Обучение личного состава формирований гражданской защиты проводят руководители групп занятий по гражданской защите и командиры формирований гражданской защиты, которые прошли обучение в территориальных органах уполномоченного органа или в организациях и учебных заведениях уполномоченного органа в соответствии с установленными сроками и имеющие соответствующие сертификаты.

Вместе с тем по запросу организации территориальными органами уполномоченного органа могут организовываться выездные занятия с работниками организаций по определенным тематикам.

План проведения учений и тренировок в сфере гражданской защиты на территориальном уровне разрабатываются территориальным органом уполномоченного органа и утверждается местным исполнительным органом.

Исполнителям, ответственным за проведение учений и тренировок в сфере гражданской защиты на территориальном уровне и в организациях, необходимо представлять в территориальные органы уполномоченного органа в сфере гражданской защиты информацию об их проведении с приложением копий организационных документов в течение пяти дней после окончания.

Организационные документы по учениям и тренировкам разрабатываются на:

  • республиканском уровне – уполномоченным органом в сфере гражданской защиты и утверждаются уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;
  • территориальном уровне – территориальным органом уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и утверждается начальником гражданской обороны или его заместителем соответствующих административно-территориальных единиц;
  • объектовом уровне – руководителями организаций по согласованию с территориальным органом уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и утверждается начальником гражданской обороны организации. 

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане расширили перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению
Право
12:46, Сегодня
В Казахстане расширили перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению
Обновлены правила оповещения казахстанцев при ЧС
Право
12:22, Сегодня
Обновлены правила оповещения казахстанцев при ЧС
Призывать казахстанцев на службу в армию будут через СМС
Право
10:43, Сегодня
Призывать казахстанцев на службу в армию будут через СМС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: