Информирование населения и пропаганда знаний в сфере гражданской защиты: внесены изменения

Приказом МЧС от 19 августа 2025 года внесены изменения в Правила информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что уполномоченный орган в сфере гражданской защиты и его территориальные органы обеспечивают информирование населения заблаговременно при наличии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и организует пропаганду знаний в сфере гражданской защиты в соответствии с полномочиями, возложенными на них Законом.

Службы наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (сейсмологическая служба, системы селевого оповещения, контроля за радиационной безопасностью и другие) в целях предупреждения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории республики или на приграничной территории сопредельных государств незамедлительно предоставляют необходимую информацию с указанием его характеристик соответствующему территориальному органу уполномоченного органа.

Также говорится, что пропаганда знаний в сфере гражданской защиты осуществляется уполномоченным органом, его территориальными органами, а также государственными органами, организациями и общественными объединениями.

Территориальные органы уполномоченного органа совместно с местными исполнительными органами осуществляют пропаганду знаний в сфере гражданской защиты в соответствии с планом пропаганды.

План пропаганды знаний в сфере гражданской защиты разрабатывается территориальным органом уполномоченного органа до 25 декабря ежегодно и утверждается местными исполнительными органами.

Указывается, что обучение должностных лиц центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, в учебных заведениях уполномоченного органа проводится в соответствии с Планом подготовки и переподготовки руководящего состава и специалистов центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК в сфере гражданской защиты.

План подготовки и переподготовки руководящего состава и специалистов разрабатывается уполномоченным органом на основании заявок центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, и утверждается уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

Кроме того, обновлены несколько пунктов в Порядке организации обучения в территориальных органах уполномоченного органа.

Так, говорится, что по итогам прохождения обучения, слушателям, не допущенным или показавшим неудовлетворительный уровень знаний при сдаче итогового тестирования, сертификаты о прохождении обучения в сфере гражданской защиты не выдаются.

Слушателям, прошедшим обучение и сдавшим итоговое тестирование, выдаются сертификаты о прохождении обучения в сфере гражданской защиты.

Обучение в территориальных органах уполномоченного органа проводится в соответствии с Планом комплектования категорий групп слушателями для обучения в сфере гражданской защиты, который разрабатывается территориальным органом уполномоченного органа и утверждается местным исполнительным органом.

Предусматривается, что за неделю до начала обучающего процесса руководителем территориального органа уполномоченного органа, осуществляющего обучение, утверждается расписание проведения занятий по гражданской защите.

Журналы учета обучения слушателей в сфере гражданской защиты и выдачи сертификатов хранятся в территориальных органах уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Обучение работников организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, проводят руководители групп занятий по гражданской защите, которые прошли обучение в территориальных органах уполномоченного органа или в организациях и учебных заведениях уполномоченного органа в соответствии с установленными сроками и имеющие соответствующие сертификаты.

Обучение личного состава формирований гражданской защиты проводят руководители групп занятий по гражданской защите и командиры формирований гражданской защиты, которые прошли обучение в территориальных органах уполномоченного органа или в организациях и учебных заведениях уполномоченного органа в соответствии с установленными сроками и имеющие соответствующие сертификаты.

Вместе с тем по запросу организации территориальными органами уполномоченного органа могут организовываться выездные занятия с работниками организаций по определенным тематикам.

План проведения учений и тренировок в сфере гражданской защиты на территориальном уровне разрабатываются территориальным органом уполномоченного органа и утверждается местным исполнительным органом.

Исполнителям, ответственным за проведение учений и тренировок в сфере гражданской защиты на территориальном уровне и в организациях, необходимо представлять в территориальные органы уполномоченного органа в сфере гражданской защиты информацию об их проведении с приложением копий организационных документов в течение пяти дней после окончания.

Организационные документы по учениям и тренировкам разрабатываются на:

республиканском уровне – уполномоченным органом в сфере гражданской защиты и утверждаются уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;

– уполномоченным органом в сфере гражданской защиты и утверждаются уполномоченным органом в сфере гражданской защиты; территориальном уровне – территориальным органом уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и утверждается начальником гражданской обороны или его заместителем соответствующих административно-территориальных единиц;

– территориальным органом уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и утверждается начальником гражданской обороны или его заместителем соответствующих административно-территориальных единиц; объектовом уровне – руководителями организаций по согласованию с территориальным органом уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и утверждается начальником гражданской обороны организации.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.