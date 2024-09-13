В Казахстане изменят типовую форму договора о долевом участии
В частности, в договор дополняется пункт о том, что уполномоченная компания при изменении площади доли в сторону уменьшения производит перерасчет, основываясь на стоимости 1 кв. м общей доли.
При этом уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и договора, выразившееся в уменьшении/увеличении площади доли.
Уполномоченная компания при изменении площади доли в сторону уменьшения производит перерасчет, основываясь на стоимости 1 кв. м общей доли.
Однако при изменении доли в сторону увеличения перерасчет не производится.
Также в договор добавляется следующая информация:
- Адрес помещения, предоставляемого уполномоченной компанией дольщику.
- Срок сдачи многоквартирного жилого дома в соответствии с графиком строительства.
- План-схема доли, передаваемой дольщику.;
- Техническая характеристика многоквартирного жилого дома (конструктивные элементы здания, внутренняя отделка квартир, двери, отделка фасада здания и входных групп, кровля, инженерные коммуникации, благоустройство, охрана и так далее).
Как пояснили в министерстве, предлагаемые изменения направлены на недопущение ситуаций, при которых дольщикам необходимо совершать переплаты за уменьшение/увеличение площадей.
На сегодняшний день у дольщиков возникает много вопросов в связи с необходимостью перерасчетов стоимости паркингов, которые, согласно статистике, в 60% случаев имеют некоторые отклонения от первоначальной площади (такое происходит в целом ввиду изначально небольших площадей паркингов по сравнению с квартирами и нежилыми помещениями).
В таких ситуациях дольщики в соответствии с условиями Типового договора долевого участия вынуждены производить доплату за незначительные увеличения площади.
"Помимо этого, перерасчеты составляют значительную часть операционного процесса застройщика при вводе и передаче готового объекта дольщику. И это при том, что стоимость парковочного места исчисляется вне зависимости от квадратуры за одно паковочное место в соответствии с изменениями, внесенными в п. 5 Типовой формы договора долевого участия. Вместе с тем в адрес Министерства поступают многочисленные обращения касательно того, что дольщики переплачивают сотни – миллионы тенге за квадратные метры", – говорится в обосновании.
Согласно Типовому договору, уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и договора, выразившиеся в уменьшении/увеличении площади доли.
При этом отступлением от проектно-сметной документации и договора не является уменьшение/увеличение площади доли на менее чем 3%.
Вместе с тем казахстанцы жалуются на то, что при заключении договора с компаниями-застройщиками в случае отступления площади жилья от проектной документации до 3% включительно (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) застройщики не несут ответственности.
Также на практике, получая техпаспорт, наши граждане обнаруживают, что им недостает нескольких квадратных метров или же, наоборот, превышает площадь указанной в договоре.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 сентября.
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