В Казахстане изменят типовую форму договора о долевом участии

Министерство промышленности и строительства подготовило изменения и дополнения в типовую форму договора о долевом участии в жилищном строительстве», сообщает Zakon.kz.

В частности, в договор дополняется пункт о том, что уполномоченная компания при изменении площади доли в сторону уменьшения производит перерасчет, основываясь на стоимости 1 кв. м общей доли.

При этом уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и договора, выразившееся в уменьшении/увеличении площади доли.

Уполномоченная компания при изменении площади доли в сторону уменьшения производит перерасчет, основываясь на стоимости 1 кв. м общей доли.

Однако при изменении доли в сторону увеличения перерасчет не производится.

Также в договор добавляется следующая информация:

Адрес помещения, предоставляемого уполномоченной компанией дольщику. Срок сдачи многоквартирного жилого дома в соответствии с графиком строительства. План-схема доли, передаваемой дольщику.; Техническая характеристика многоквартирного жилого дома (конструктивные элементы здания, внутренняя отделка квартир, двери, отделка фасада здания и входных групп, кровля, инженерные коммуникации, благоустройство, охрана и так далее).

Как пояснили в министерстве, предлагаемые изменения направлены на недопущение ситуаций, при которых дольщикам необходимо совершать переплаты за уменьшение/увеличение площадей.

На сегодняшний день у дольщиков возникает много вопросов в связи с необходимостью перерасчетов стоимости паркингов, которые, согласно статистике, в 60% случаев имеют некоторые отклонения от первоначальной площади (такое происходит в целом ввиду изначально небольших площадей паркингов по сравнению с квартирами и нежилыми помещениями).

В таких ситуациях дольщики в соответствии с условиями Типового договора долевого участия вынуждены производить доплату за незначительные увеличения площади.

"Помимо этого, перерасчеты составляют значительную часть операционного процесса застройщика при вводе и передаче готового объекта дольщику. И это при том, что стоимость парковочного места исчисляется вне зависимости от квадратуры за одно паковочное место в соответствии с изменениями, внесенными в п. 5 Типовой формы договора долевого участия. Вместе с тем в адрес Министерства поступают многочисленные обращения касательно того, что дольщики переплачивают сотни – миллионы тенге за квадратные метры", – говорится в обосновании.

Согласно Типовому договору, уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и договора, выразившиеся в уменьшении/увеличении площади доли.

При этом отступлением от проектно-сметной документации и договора не является уменьшение/увеличение площади доли на менее чем 3%.

Вместе с тем казахстанцы жалуются на то, что при заключении договора с компаниями-застройщиками в случае отступления площади жилья от проектной документации до 3% включительно (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) застройщики не несут ответственности.

Также на практике, получая техпаспорт, наши граждане обнаруживают, что им недостает нескольких квадратных метров или же, наоборот, превышает площадь указанной в договоре.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 сентября.

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