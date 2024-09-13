Казахстанцам придется возмещать ущерб за спиленные рога сайгаков и разоренные гнезда птиц

Министерство экологии и природных ресурсов внесло изменения в размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что казахстанцам придется возмещать ущерб в отношении животных, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, а также виды, на пользование которых введен запрет, кроме использования в научных целях:

за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, логово и другие жилища животных ущерб взыскивается в размере десяти месячных расчетных показателей;

за каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за каждый эмбрион из незаконно добытой или уничтоженной самки млекопитающих взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях);

за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях); за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват, в том числе за каждые 100 грамм икры, взыскивается 100% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях).

В частности, за млекопитающих, занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, придется возмещать 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году).

За уток – 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году) (кроме занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных).

Другие виды птиц, занесенные в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, – 100 МРП.

Жуки и бабочки, занесенные в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, – 3 МРП (11 076 тенге).

Перепончатокрылые, занесенные в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, – 3 МРП.

При этом в документ добавлены и другие виды животных, за которых придется возмещать ущерб в случае причинения вреда:

за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, логово и другие жилища животных ущерб взыскивается в размере 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году) ;

; за каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за каждый эмбрион из незаконно добытой или уничтоженной самки млекопитающих взыскивается 25% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях);

за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях).

Как пояснили в министерстве, запрет на пользование сайгаками действовал в стране до 2024 года. Однако участились обнаружения трупов сайгаков (по которым причина смерти не установлена) со спиленными рогами, ущерб по которым отдельно не рассчитывается.

"Вместе с тем незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака в том числе рогов сайгака не прекращаются. Соответственно, ввиду отсутствия запрета уполномоченный орган лишен правовой возможности определения суммы ущерба за незаконно добытые дериваты сайгаков", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане можно приобрести путевку для охоты на сайгаков, которая действует три дня.