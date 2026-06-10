Законно ли увольнение за коррупционное преступление, выяснял Конституционный суд

Конституционный суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие пункту 1 статьи 24 Конституции подпункта 2 пункта 1-1 статьи 52 Трудового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Согласно норме, трудовой договор с работником квазигосударственного сектора по инициативе работодателя подлежит расторжению в случае совершения им коррупционного преступления.

История обращения

Казахстанец был уволен работодателем в связи с признанием его виновным в совершении коррупционного преступления (дача взятки) с назначением дополнительного наказания – пожизненного лишения права занимать должности в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

По мнению заявителя, оспариваемая норма нарушает его конституционное право на свободу труда, поскольку он работал машинистом электровоза, а в настоящее время лишен возможности продолжать трудовую деятельность по специальности.

Позиция Конституционного суда

Конституционный суд указал, что данную норму необходимо применять во взаимосвязи с другими нормами действующих законов. Так, подпунктом 2 пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса установлено ограничение на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора для лиц, совершивших коррупционные преступления.

К субъектам коррупционных преступлений Уголовным кодексом отнесены:

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Определяющим критерием ограничений прав этих лиц является функциональный характер их деятельности.

В Конституционном суде отметили, что распространение оспариваемой нормы на всех работников квазигосударственного сектора без учета их функционального статуса приводит к несоразмерному расширению сферы ограничения права на труд.

Выводы Конституционного суда

По итогам проверки Конституционный суд признал соответствующим Конституции подпункт 2 пункта 1-1 статьи 52 Трудового кодекса во взаимосвязи с нормами Уголовного кодекса и Закона "О противодействии коррупции" в следующем истолковании:

обязательное расторжение трудового договора по инициативе работодателя за совершение работником квазигосударственного сектора коррупционного преступления применимо только в отношении лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Одновременно правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства с учетом принятого итогового решения Конституционного суда.