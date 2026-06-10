#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Законно ли увольнение за коррупционное преступление, выяснял Конституционный суд

Конституционный Суд, здание Конституционного суда, Конституционный Суд РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 14:18 Фото: akorda.kz
Конституционный суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие пункту 1 статьи 24 Конституции подпункта 2 пункта 1-1 статьи 52 Трудового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Согласно норме, трудовой договор с работником квазигосударственного сектора по инициативе работодателя подлежит расторжению в случае совершения им коррупционного преступления.

История обращения

Казахстанец был уволен работодателем в связи с признанием его виновным в совершении коррупционного преступления (дача взятки) с назначением дополнительного наказания – пожизненного лишения права занимать должности в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

По мнению заявителя, оспариваемая норма нарушает его конституционное право на свободу труда, поскольку он работал машинистом электровоза, а в настоящее время лишен возможности продолжать трудовую деятельность по специальности.

Позиция Конституционного суда

Конституционный суд указал, что данную норму необходимо применять во взаимосвязи с другими нормами действующих законов. Так, подпунктом 2 пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса установлено ограничение на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора для лиц, совершивших коррупционные преступления.

К субъектам коррупционных преступлений Уголовным кодексом отнесены:

  • лица, уполномоченные на выполнение государственных функций;
  • лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Определяющим критерием ограничений прав этих лиц является функциональный характер их деятельности.

В Конституционном суде отметили, что распространение оспариваемой нормы на всех работников квазигосударственного сектора без учета их функционального статуса приводит к несоразмерному расширению сферы ограничения права на труд.

Выводы Конституционного суда

По итогам проверки Конституционный суд признал соответствующим Конституции подпункт 2 пункта 1-1 статьи 52 Трудового кодекса во взаимосвязи с нормами Уголовного кодекса и Закона "О противодействии коррупции" в следующем истолковании:

  • обязательное расторжение трудового договора по инициативе работодателя за совершение работником квазигосударственного сектора коррупционного преступления применимо только в отношении лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Одновременно правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства с учетом принятого итогового решения Конституционного суда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
10:48, 26 августа 2025
Конституционный суд проверил норму закона о правоохранительной службе
Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалид, инвалидное кресло
10:41, 27 июля 2024
Конституционный суд нашел в Налоговом кодексе норму, нарушающую Конституцию
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
11:10, Сегодня
Отключение интернета и связи по решению КНБ законно, считает Конституционный суд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Умар Нурмагомедов
14:23, Сегодня
Бой Нурмагомедова в UFC отменён: возможны другой соперник и дата
Белорусский защитник Юденков попрощался с &quot;Атырау&quot;
14:02, Сегодня
Белорусский защитник Юденков попрощался с "Атырау"
Прогноз матча Бублик - Штруфф в Штутгарте
13:42, Сегодня
Эксперт дал прогноз на исход стартового матча Александра Бублика в Штутгарте
Гулайым Рахмонова
13:14, Сегодня
"Процесс развода не завершён": жена Шавката Рахмонова сделала новое заявление
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: