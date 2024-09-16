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В Казахстане запретят охоту с тепловизионными прицелами

В Казахстане запретят охоту с тепловизионными прицелами, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 10:50 Фото: pixabay
Министерство экологии подготовило проект поправок в правила охоты, сообщает Zakon.kz.

Проект содержит уточняющую поправку, в соответствии с которой:

охота запрещается в любительских (спортивных) целях с применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, снегоходной техники, маломерных судов с включенным двигателем, приборов ночного видения (включая инфракрасные, электронно-оптические и тепловизионные прицелы и насадки), лазерных целеуказателей, осветительных и звуковых приборов.

В обосновании сказано, что в нашей стране возрос импорт и продажа тепловизионных прицелов и тепловизионных насадок для оптических прицелов, которые являются одним из типов оптических систем ночного видения. В частности, подобная продукция массово завозится из Китая и становится доступной по цене для потребителя. Ранее такие приборы могли применять только спецслужбы.

В свою очередь, тепловизионные прицелы и насадки представляют серьезную угрозу для животного мира, так как работают в полной темноте, и если ночной прицел дает небольшой отблеск излучения, который зверь может заметить, то тепловизионное оборудование обнаружить невозможно. Таким образом отраслевое законодательство нуждается в актуализации путем введения запрета на использование тепловизионных прицелов и тепловизионных насадок на охоте.

Кроме того, планируется внести поправки в сроки проведения охоты. В частности, в настоящее время не определены сроки охоты на волка.

Согласно биологическому обоснованию к проекту лимита на изъятие видов животных, являющихся объектом охоты, на период с 15 февраля 2024 года по 15 февраля 2025 года включительно рекомендовано установить срок охоты на волка с 1 ноября по 1 марта. Как и у других видов пушных зверей, мех волка в этот период наиболее пригоден для изготовления меховых изделий или трофея.

Помимо этого планируется скорректировать сроки охоты на тетерева. Предлагается установить следующие сроки охоты на тетерева – с первой субботы сентября по 15 декабря (охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами с 15 августа) (весенняя охота на самцов разрешается не более 15 календарных дней в период с 1 марта по 15 мая).

В обосновании сказано, что действующие сроки охоты на тетерева исключают возможность охоты "по выводкам", так как в конце сентября тетерев начинает сбиваться в стаи. В результате этого нет возможности охотиться с легавыми собаками и методом прочесывания колочных лесков группой охотников.

Охотников, содержащих легавых собак в Казахстане, тем более использующих их на охоте на боровую дичь, очень мало. Этот вид охоты не нанесет урон поголовью боровой дичи. Также охота на тетерева с собакой очень привлекательна для иностранных охотников. Таким образом, новый срок охоты будет способствовать развитию въездного туризма.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября 2024 года.

Мы сообщали, что казахстанцам придется возмещать ущерб за спиленные рога сайгаков и разоренные гнезда птиц.

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