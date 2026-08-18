Требования по энергоэффективности распространили на ряд товаров, работ и услуг в госзакупках
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Министр промышленности и строительства приказом от 13 августа 2026 года утвердил Перечень товаров, работ, услуг, на которые распространяются требования по энергоэффективности при осуществлении государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг, сообщает Zakon.kz.
В перечень товаров, на которые распространяются требования по энергоэффективности, включили:
- холодильные приборы бытового назначения (холодильники, морозильники и их комбинации), которые могут применяться в коммерческих целях (на производстве, в сфере торговли и услуг), не более 1 500 л;
- электрические лампы;
- телевизоры, питающиеся от электрической сети с номинальным напряжением до 250 В включительно и предназначенные для эксплуатации в жилых и офисных помещениях;
- бытовые автоматические стиральные машины, которые могут применяться и в коммерческих целях (на производстве, в торговле и сфере услуг), питаемые от сети переменного тока с номинальным напряжением до 250 В включительно, стиральные машины, которые наряду с питанием от сети могут работать от электрических батарей, а также встраиваемые стиральные машины, за исключением комбинированных стирально-сушильных машин;
- бытовые посудомоечные машины, питаемые от сети переменного тока с номинальным напряжением до 230 В, в том числе применяемые в не бытовых целях, способные работать также от электрических батарей (аккумуляторов) и встраиваемые;
- компьютеры и серверы, предназначенные для питания непосредственно от сети переменного тока, в том числе через внешний или внутренний источник питания;
- герметичные циркуляционные насосы автономные и интегрированные;
- вентиляторы с электроприводом мощностью от 125 Вт до 500 кВт включительно и напряжением питания до 1 000 В переменного и до 1 500 В включительно постоянного тока;
- питаемые от сети переменного тока бытовые машины сушильные барабанного типа для текстильных изделий, которые могут применяться и в коммерческих целях;
- питающиеся от электрической сети кондиционеры воздуха с номинальной мощностью для охлаждения или для обогрева не более 12 кВт, а также комнатные вентиляторы с номинальной потребляемой мощностью не более 125 кВт;
- односкоростные трехфазные двигатели электрические асинхронные (индукционные) с короткозамкнутым ротором, количеством полюсов от 2 до 6, номинальным напряжением до 1 000 В, номинальной частотой 50 или 50/60 Гц и номинальной мощностью от 0,75 до 375 кВт, предназначенные для работы в непрерывном режиме;
- автономные и интегрированные насосы, предназначенные для перекачки чистой воды;
- трансформаторы.
В перечень работ включены:
- Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования.
- Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования.
- Работы по ремонту/модернизации оборудования для стирки/чистки.
- Работы по обеспечению энергоэффективного освещения.
- Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте).
- Работы по внедрению/установке/улучшению оборудования для электродвигателя.
- Работы по возведению жилых зданий/сооружений.
- Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений.
- Работы по реконструкции жилых зданий/сооружений/помещений.
- Работы по восстановлению жилых зданий/сооружений/помещений.
- Работы по возведению нежилых зданий/сооружений.
- Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений.
- Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений.
- Работы по восстановлению нежилых зданий/сооружений/помещений.
- Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений.
- Работы по установке/монтажу климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования.
- Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования.
В перечень услуг вошли:
- Услуги по содержанию/обеспечению декоративной подсветки.
- Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий.
- Услуги по обслуживанию световых конструкций/светодиодных экранов и аналогичного оборудования и конструкций.
Приказ вводится в действие с 28 августа.
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