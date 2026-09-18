Изменились правила предоставления жилищной помощи

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 15 сентября 2026 года внесены изменения в Правила предоставления жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах уточняется, что исполнитель услугодателя по результатам рассмотрения заявления с документами оформляет уведомление о назначении жилищной помощи либо мотивированный отказ, подписанный ЭЦП руководителя услугодателя и направляет через "личный кабинет" услугополучателя или Государственную корпорацию в течение – одного рабочего дня.

Выплата жилищной помощи услугополучателю осуществляется услугодателем через банки второго уровня, организации, имеющие лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на соответствующие виды банковских операций, территориальные подразделения акционерного общества "Казпочта" в порядке, определенном местными представительными органами.

В то же время Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Назначение жилищной помощи" изложен в новой редакции.

Так, говорится, что госуслуга оказывается бесплатно:

государственной корпорацией "Правительство для граждан";

веб-порталом "цифрового правительства".

Срок оказания государственной услуги и ее подвидов – шесть рабочих дней.

Необходим следующий перечень документов:

в Государственную корпорацию:

заявление;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

документы, подтверждающие доходы семьи (за исключением сведений получаемых из соответствующих государственных цифровых систем);

справка с места работы либо справка о регистрации в качестве безработного лица (за исключением сведений получаемых из соответствующих государственных цифровых систем);

сведения об алиментах на детей и других иждивенцев;

банковский счет;

счета о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания); счета на потребление коммунальных услуг;

квитанцию-счет за услуги телекоммуникаций или копия договора на оказание услуг связи;

счет о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленный местным исполнительным органом;

на веб-портал "цифрового правительства":

запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

электронная копия документов, подтверждающих доходы семьи;

электронная копия справки с места работы либо справка о регистрации в качестве безработного лица;

электронная копия сведений об алиментах на детей и других иждивенцев;

электронная копия банковского счета;

электронная копия счета о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания);

электронная копия счета на потребление коммунальных услуг;

электронная копия квитанцию-счет за услуги телекоммуникаций или копию договора на оказание услуг связи;

электронная копия счета о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленного местным исполнительным органом.

При этом уточняется, что услугополучателям, имеющим нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающее его жизнедеятельность, при необходимости прием документов, для оказания государственной услуги, производится работником госкорпорации с выездом по месту жительства посредством обращения через Единый контакт- центр 1414, 8 800 080 7777.

Основания для отказа в госуслуге:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателями для получения государственных или социально ответственных услуг, связанных с субсидированием, а также оказываемых посредством конкурсных процедур отбора услугополучателей или в пределах установленных лимитов, или данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным в настоящих Правилах;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2026 года.