Правительство расширило функции Министерства труда

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 10 августа 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

У министерства появилась новая обязанность: нести ответственность за мобилизационную подготовку и мобилизацию, а также создавать работникам мобилизационных органов необходимые условия для выполнения ими возложенных на них обязанностей. Кроме того, ведомству поручены следующие новые функции: подтверждение обеспеченности доступа маломобильных групп населения к строительным объектам;

разработка и утверждение плана гражданской обороны министерства;

разработка, утверждение и (или) согласование нормативов, нормативных технических документов и правил, ведение государственного отраслевого учета чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и представление этих данных в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты;

осуществление рассмотрения проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовка предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;

руководство находящимися в ведении министерства службами наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

организация научных исследований, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты;

обеспечение исполнения нормативных правовых актов РК в сфере гражданской защиты;

внесение предложений в правительство по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;

проведение мероприятий по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;

осуществление руководства отраслевыми подсистемами гражданской защиты;

создание запасов имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и осуществление внутреннего контроля за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению;

разработка и утверждение планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;

обеспечение создания запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления;

участие в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;

организация и обеспечение деятельности специальных формирований в социально-трудовой сфере для выполнения задач в интересах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также для обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения РК в период мобилизации, военного положения и в военное время;

осуществление мониторинга за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан государственными учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора в цифровой кадровой системе (с 13 августа 2026 года);

разработка и утверждение норматива сети организаций, предоставляющих специальные социальные услуги (с 13 августа 2026 года); С 1 января 2027 года у министерства появится еще ряд функций: разработка и утверждение методики определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в социально-трудовой сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;

проведение анализа потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в социально-трудовой сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;

внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;

внесение предложений в правительство Республики Казахстан о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;

принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки;

внесение предложений в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;

размещение заказов на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;

принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;

по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществление передачи на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;

принятие решений о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;

организация хранения и освежения материальных ценностей мобилизационного резерва;

выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Постановление введено в действие с 10 августа, за исключением норм, которые вводятся с 1 января 2027 года.

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