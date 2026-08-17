Правительство расширило функции Министерства труда
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 10 августа 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
У министерства появилась новая обязанность:
- нести ответственность за мобилизационную подготовку и мобилизацию, а также создавать работникам мобилизационных органов необходимые условия для выполнения ими возложенных на них обязанностей.
Кроме того, ведомству поручены следующие новые функции:
- подтверждение обеспеченности доступа маломобильных групп населения к строительным объектам;
- разработка и утверждение плана гражданской обороны министерства;
- разработка, утверждение и (или) согласование нормативов, нормативных технических документов и правил, ведение государственного отраслевого учета чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и представление этих данных в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты;
- осуществление рассмотрения проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовка предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;
- руководство находящимися в ведении министерства службами наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
- организация научных исследований, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты;
- обеспечение исполнения нормативных правовых актов РК в сфере гражданской защиты;
- внесение предложений в правительство по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;
- проведение мероприятий по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;
- осуществление руководства отраслевыми подсистемами гражданской защиты;
- создание запасов имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и осуществление внутреннего контроля за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению;
- разработка и утверждение планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;
- обеспечение создания запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления;
- участие в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;
- организация и обеспечение деятельности специальных формирований в социально-трудовой сфере для выполнения задач в интересах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также для обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения РК в период мобилизации, военного положения и в военное время;
- осуществление мониторинга за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан государственными учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора в цифровой кадровой системе (с 13 августа 2026 года);
- разработка и утверждение норматива сети организаций, предоставляющих специальные социальные услуги (с 13 августа 2026 года);
С 1 января 2027 года у министерства появится еще ряд функций:
- разработка и утверждение методики определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в социально-трудовой сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;
- проведение анализа потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в социально-трудовой сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;
- внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;
- внесение предложений в правительство Республики Казахстан о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;
- принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки;
- внесение предложений в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;
- размещение заказов на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;
- принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
- по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществление передачи на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;
- принятие решений о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва;
- организация хранения и освежения материальных ценностей мобилизационного резерва;
- выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Постановление введено в действие с 10 августа, за исключением норм, которые вводятся с 1 января 2027 года.
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