В Казахстане изменили правила присвоения ученых званий

Министр науки и высшего образования приказом от 5 сентября 2024 года внес изменения и дополнения в Правила присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор), сообщает Zakon.kz.

Ученые звания ассоциированного профессора (доцента) и профессора присваиваются уполномоченным органом в области науки и высшего образования работникам научных организаций, организаций высшего и послевузовского образования (ОВПО) на основе представления их кандидатур учеными советами указанных организаций.

Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивается лицу с ученой степенью (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю, работающему в организации, представляющей ходатайство о присвоении ученого звания, на полной ставке, при наличии:



непрерывного стажа научной или научно-педагогической деятельности не менее трех лет после защиты диссертации, из них два года замещающим должности не ниже ассоциированного профессора (доцента) ОВПО или старшего научного сотрудника в научной организации, должности руководителей подразделений, заместителей руководителя, руководителя ОВПО или научной организации.

Для претендентов, имеющих академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, стаж в должности не ниже ассоциированного профессора (доцента) ОВПО или старшего научного сотрудника в научной организации, не требуется.

не менее 14-ти научных статей в периодических научных изданиях, соответствующих специальности претендента и опубликованных после защиты диссертации, в том числе 10 научных статей в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом и две научные статьи в международных рецензируемых научных журналах.

С 1 сентября 2025 года также вводится требование о двух научных статьях, опубликованных в международных рецензируемых научных журналах, претендент является первым автором или автором для корреспонденции.

При наличии научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, одна статья в таком журнале учитывается как две статьи в изданиях, рекомендованных уполномоченным органом.



Учитывается как две научные статьи в международных рецензируемых научных журналах монография (соискателю принадлежат не менее трех печатных листов), которая издана в издательствах Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Паблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити) (далее-доверенное издательство).

При наличии главы в вышеуказанной монографии (соискателю принадлежит не менее одного печатного листа), она учитывается как одна статья в международном рецензируемом научном журнале.

Патенты Соединенных штатов Америки, Европейского союза и Японии, включенные в Derwent Innovations Index (Дервент Инновэшн Индекс) в базе данных Web of Science (Веб оф Сайенс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), учитываются как научные статьи в международных рецензируемых научных журналах. При этом патенты заменяют не более 20% научных статей.

монографии, рекомендованной ученым советом (издана за последние пять лет, соискателю принадлежит не менее шести печатных листов); либо рекомендованного ученым советом или Республиканским учебно-методическим советом или уполномоченным государственным органом индивидуально написанного учебного (учебно-методического) пособия или учебника (издано за последние пять лет, объемом не менее шести печатных листов, используется в учебном процессе не менее одного учебного года); либо лица, защитившего диссертацию под его руководством и имеющего ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

При наличии трех научных статей дополнительно, которые опубликованы в международных рецензируемых научных журналах (входящие в 1 и 2 квартиль по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющие в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 50 хотя бы по одной из научных областей) либо монографии или главы в монографии (соискателю принадлежат не менее трех печатных листов), опубликованной в доверенном издательстве, выполнение требований подпункта 3 пункта 4 правил не требуется.

Уточняется, что ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивается претендентам — работникам Академии правосудия при Высшем судебном совете РК, военнослужащим, сотрудникам и работникам высших военных, специальных учебных заведений или научных организаций, подведомственных органам национальной безопасности, МВД РК, органам прокуратуры, МЧС РК и Министерству обороны, а также военных кафедр ОВПО, работающим в данной организации на полной ставке, при наличии:



непрерывного стажа научной или научно-педагогической деятельности не менее трех лет после защиты диссертации, в том числе два года замещающим должности не ниже ассоциированного профессора (доцента) ОВПО или старшего научного сотрудника в научной организации, должности руководителей (начальников) подразделений, заместителей руководителя, руководителя Академии правосудия, высшего военного, специального учебного заведения или научной организации Министерства обороны, органов национальной безопасности, органов прокуратуры, МЧС и МВД РК, не ниже ассоциированного профессора (доцента) военной кафедры ОВПО;

не менее 14 научных статей (не тезисы) по запрашиваемой специальности, опубликованных после защиты диссертации, из них не менее 10 в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом;

монографии, рекомендованной ученым советом (издана за последние пять лет, соискателю принадлежит не менее шести печатных листов); либо рекомендованного ученым советом индивидуально написанного учебного (учебно-методического) пособия (издано за последние пять лет, объемом не менее шести печатных листов, используется в образовательном процессе не менее одного учебного года); либо лица, защитившего диссертацию под его руководством и имеющего ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю.

При наличии научных статей в международных рецензируемых научных журналах, одна статья в таком журнале учитывается как две статьи в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом.

Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивается работникам Академии правосудия, военнослужащим, сотрудникам и работникам высших военных, специальных учебных заведений или научных организаций Министерства обороны, органов национальной безопасности, органов прокуратуры, МЧС и МВД РК, а также военных кафедр ОВПО, не имеющим ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, но имеющим воинское (специальное) звание не ниже полковника, классный чин не ниже старшего советника юстиции или звание судьи в отставке и работающим в данной организации на полной ставке, при наличии:

непрерывного стажа научной или научно-педагогической деятельности в должности согласно требованиям подпункта 1 пункта 4-5 правил;

не менее 14 научных статей (не тезисы) по запрашиваемой специальности, опубликованных в изданиях, из них не менее 10 в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом;

монографии или учебного пособия согласно вышеуказанным требованиям.

Ученое звание профессора присваивается претендентам с ученым званием ассоциированного профессора (доцента) или старшего научного сотрудника, работающим в организации, представляющей ходатайство о присвоении ученого звания на полной ставке, при наличии:



непрерывного стажа научной или научно-педагогической деятельности не менее пяти лет после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента), из них два года замещающим должности не ниже профессора ОВПО или соответствующие должности в научной организации, должности руководителей подразделений, заместителей руководителя, руководителя ОВПО или научной организации;

28 научных статей в периодических научных изданиях, соответствующих специальности претендента и опубликованных после получения ученого звания ассоциированного профессора (доцента), в том числе 20 научных статей в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом и три научные статьи в международных рецензируемых научных журналах (входящие в 1 и 2 квартиль по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющие в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 50 (пятидесяти) по научной области, соответствующей специальности претендента.

С 1 сентября 2025 года добавляется:

в трех научных статьях, опубликованных в международных рецензируемых научных журналах, претендент является первым автором или автором для корреспонденции.

Для лиц, претендующих на ученые звания в области социальных и гуманитарных наук, учитываются также статьи и обзоры, индексируемые в Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) базы данных Web of Science Core Collection (Веб оф Сайенс Кор Коллекшн) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс).

Статьи в международных рецензируемых научных журналах имеют тип "Статья" (Article (Артикль) или "Обзор" (Review (Ревью) и соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах.

Допускается публикация в международных рецензируемых научных журналах, имеющих междисциплинарное направление (Multidisciplinary (Малтидисциплинари), Interdisciplinary (Интердисциплинари), General (Дженерал), Miscellaneous (Мисцеллэниэс), а также направление по смежным научным областям.

Квартиль по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) либо показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) учитывается за год публикации, указанный в соответствующей базе данных либо на момент подачи аттестационного дела претендента в уполномоченный орган. Квартиль по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) определяется по импакт-фактору.

При прекращении индексации международного рецензируемого научного журнала в базе Scopus (Скопус) и/или Web of Science (Веф оф Сайенс) все статьи претендента в данном журнале не учитываются.

При наличии научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, одна статья в таком журнале учитывается как две статьи в изданиях, рекомендованных уполномоченным органом.



Учитывается как две научные статьи в международных рецензируемых научных журналах монография (соискателю принадлежит не менее трех печатных листов), которая издана в доверенном издательстве.

При наличии главы в вышеуказанной монографии (соискателю принадлежит не менее одного печатного листа), она учитывается как одна статья в международном рецензируемом научном журнале.

Патенты Соединенных штатов Америки, Европейского союза и Японии, включенные в Derwent Innovations Index (Дервент Инновэшн Индекс) в базе данных Web of Science (Веб оф Сайенс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), учитываются как научные статьи в международных рецензируемых научных журналах. При этом патенты заменяют не более 20% научных статей.

Патенты на изобретения заменяют не более 20% статей в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом.

Ученое звание профессора присваивается претендентам, работающим в организации, представляющей ходатайство о присвоении ученого звания на полной ставке, при наличии:



непрерывного стажа научной или научно-педагогической деятельности не менее 8-ми лет после защиты диссертации, в том числе два года в должности не ниже ассоциированного профессора (доцента) ОВПО или старшего научного сотрудника в научной организации, должности руководителей подразделений, заместителей руководителя, руководителя ОВПО или научной организации;

42 научные статьи (не тезисы) по запрашиваемой специальности, опубликованные после защиты диссертации, в том числе 30 научных статей в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом и пять научных статей в международных рецензируемых научных журналах;

не менее двух монографий, рекомендованных ученым советом и опубликованных после защиты диссертации (авторство составляет не менее 10 печатных листов); либо рекомендованных ученым советом или Республиканским учебно-методическим советом или уполномоченным государственным органом индивидуально написанных учебников (изданы за последние пять лет, общий объем не менее 12 печатных листов, используются в образовательном процессе не менее одного учебного года); либо четырех лиц, защитивших диссертации под его руководством и имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

При наличии семи научных статей, дополнительно к указанным выше, которые опубликованы в международных рецензируемых научных журналах (входящие в 1 и 2 квартиль по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющие в базе данных (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 50-ти хотя бы по одной из научных областей) либо монографии или главы в монографии (соискателю принадлежат не менее трех печатных листов), опубликованной в доверенном издательстве, выполнение требований подпункта 3 пункта 5-1 правил не требуется.

Ученый совет ОВПО или научной организации представляет в Комитет ходатайство о присвоении ученого звания.



За один месяц до принятия решения о ходатайстве ученый совет размещает электронные (в формате DOC (док) или DOCX (докикс) и сканированные версии справки, списка публикаций претендента, в том числе списка публикаций в международных рецензируемых изданиях по форме согласно приложению 2 на интернет-ресурсе ОВПО или научной организации (за исключением военных, специальных учебных заведений органов национальной безопасности Республики Казахстан, а также при размещении материалов, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования).

К ходатайству прилагается аттестационное дело, в которое включаются следующие документы:

сопроводительное письмо — рекомендация на бланке организации, подписанное председателем ученого совета, с указанием даты отправки материалов;

список публикаций. Список публикаций в международных рецензируемых научных журналах;

копии публикаций, указанных в списке публикаций;

выписка из протокола заседания ученого совета организации, в которой отражается научная и педагогическая деятельность соискателя;

копии дипломов о послевузовском образовании, ученых степеней и званий (при наличии);

копия документа, подтверждающая трудовую деятельность, заверенная по месту работы;

копии официальных документов, подтверждающих подготовку учеников — лиц с ученой степенью (при наличии);

оригинал монографии или учебника (учебного (учебно-методического) пособия) в бумажном и электронном варианте;

копия удостоверения личности или паспорта.

Признание ученых званий иностранцев и лиц без гражданства, полученных в государственных органах аттестации других стран, проводится с представлением следующих документов:



ходатайство ОВПО или научной организации, где они работают с указанием наименования и шифра запрашиваемой специальности;

копия удостоверения личности или паспорта;

нотариально заверенная копия аттестата о присвоении ученого звания за рубежом.

Соответствие аттестационных дел соискателей ученых званий ассоциированного профессора (доцента), профессора устанавливается в Экспертном совете, который является консультативно-совещательным органом Комитета.



По результатам рассмотрения аттестационного дела Экспертный совет принимает заключение.

На основе заключения Экспертного совета Комитет принимает решение о присвоении/отказе в присвоении ученого звания и в течение 10 рабочих дней со дня подписания заключения издает соответствующий приказ.

Решение о присвоении ученого звания размещается на интернет-ресурсе Комитета в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Решение об отказе в присвоении ученого звания сообщается ОВПО или научной организации в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. Новая рекомендация о присвоении этого звания представляется ученым советом не ранее, чем через один год.

При наличии заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в представленных научных статьях, монографии, учебном (учебно-методическом) пособии, учебнике Комитет принимает отрицательное решение, которое сообщается ОВПО или научной организации в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.

Ходатайство по данному лицу в Комитет повторно не подается.

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2024 года.