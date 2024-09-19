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В Казахстане готовятся к созданию природного резервата для тюленей

В Казахстане готовятся к созданию резервата для тюленей, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 12:53 Фото: pixabay
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "Об утверждении натуральных норм положенности государственных учреждений в сфере рыбного хозяйства", сообщает Zakon.kz.

В частности, документ устанавливает натуральные нормы специальных транспортных средств государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета рыбного хозяйства МСХ.

Как пояснили в министерстве, глава государства в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область в ноябре 2022 года поручил создать особо охраняемую природную территорию для сохранения популяции каспийского тюленя, защиты его территории обитания и размножения.

В связи с чем на основе научных исследований в 2023 году разработаны естественно-научное и технико-экономическое обоснования создания государственного природного резервата.

Создание государственного природного резервата в виде самостоятельного юридического лица с соответствующей штатной численностью планируется до конца текущего года.

На данный момент Комитетом рыбного хозяйства разрабатываются нормы положенности материально-технического оснащения.

"Так, разработанный проект приказа предусматривает необходимое для работы резервата количество автотранспорта и оборудования для научно-исследовательского и реабилитационного подразделений, а также оборудование для объектов инфраструктуры", – пояснили в МСХ.

Таким образом, будет обеспечено полноценное функционирование природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на акватории Каспийского моря, на территории Мангистауской и Атырауской областей, создадут природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя.

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