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Подать работы на соискание научных премий и стипендий можно будет через Единое окно инновационной системы

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 11:25 Фото: freepik
Подписан совместный приказ Миннауки и высшего образования и МЦРИАП "О реализации пилотного проекта по оказанию госуслуги "Прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий" через ИС "Единое окно Национальной инновационной системы", сообщает Zakon. kz.

"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий" со сроком на 6 месяцев с возможностью подачи и рассмотрения заявлений на прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий в электронной форме в качестве альтернативы бумажному варианту", — говорится в документе.

Также утвержден алгоритм оказания госуслуги.

Так, для получения государственной услуги в ЕОНИС подается заявление c согласием на сбор, обработку персональных данных, полученного посредством сервиса КДП.

Заявления на прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий в ЕОНИС, персональные данные физического лица формируются автоматически посредством интеграции с ГБД ФЛ.

По итогам верификации ЕОНИС запрашивает сведения по диплому об академической или ученой степени из ЕПВО.

В случае отсутствия сведений в ЕПВО данные заполняются вручную, электронные копии подтверждающих сведения документов прилагаются к заявлению.

После выбора премии в области науки, государственной научной стипендии заявителем прикладываются требуемые документы.

Необходимые документы для премий в области науки:

  • научная работа в виде монографий, глав в монографиях, статей, патентов, авторских свидетельств (не более пяти);
  • описание работы (не более половины печатного листа), в котором излагается ее содержание, актуальность и новизна исследований, основные научные результаты, их значимость и возможность дальнейшего использования;
  • выписка из протокола заседания консультативно-совещательного органа организации, выдвинувшей работу;
  • справка с места основной работы кандидата на соискание премии;
  • краткая характеристика научной деятельности кандидата на соискание премии, с указанием его творческого вклада (для коллективных работ);
  • справка из организации, выдвинувшей работу, удостоверяющая, что представленная на конкурс работа (серия работ) не удостаивалась ранее премий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета;
  • копия акта внедрения (при наличии);
  • уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете в карточной базе.

Требуемые документы для государственных научных стипендий:

  • мотивированное ходатайство (рекомендация) консультативно-совещательного органа организации;
  • справка с места основной работы кандидата на соискание государственной научной стипендии;
  • список научных публикаций кандидата на соискание государственной научной стипендии за последние пять лет, а также оттиски наиболее важных из них (не более пяти);
  • копия акта внедрения (при наличии);
  • уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете в карточной базе.

После подписания заявления через ЭЦП оно направляется в АРМ услугодателя на рассмотрение.

В случае положительного результата рассмотрения заявления на прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий, услугодатель формирует в ЕОНИС уведомление о приеме документов.

В случае отрицательного результата рассмотрения заявления на прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий, услугодатель посредством ЕОНИС направляет "Мотивированный отказ" с указанием оснований отказа.

Совместный приказ вводится в действие с 1 ноября2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменились правила присуждения премий и стипендий в области науки.

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