Подать работы на соискание научных премий и стипендий можно будет через Единое окно инновационной системы
"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий" со сроком на 6 месяцев с возможностью подачи и рассмотрения заявлений на прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий в электронной форме в качестве альтернативы бумажному варианту", — говорится в документе.
Также утвержден алгоритм оказания госуслуги.
Так, для получения государственной услуги в ЕОНИС подается заявление c согласием на сбор, обработку персональных данных, полученного посредством сервиса КДП.
Заявления на прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий в ЕОНИС, персональные данные физического лица формируются автоматически посредством интеграции с ГБД ФЛ.
По итогам верификации ЕОНИС запрашивает сведения по диплому об академической или ученой степени из ЕПВО.
В случае отсутствия сведений в ЕПВО данные заполняются вручную, электронные копии подтверждающих сведения документов прилагаются к заявлению.
После выбора премии в области науки, государственной научной стипендии заявителем прикладываются требуемые документы.
Необходимые документы для премий в области науки:
- научная работа в виде монографий, глав в монографиях, статей, патентов, авторских свидетельств (не более пяти);
- описание работы (не более половины печатного листа), в котором излагается ее содержание, актуальность и новизна исследований, основные научные результаты, их значимость и возможность дальнейшего использования;
- выписка из протокола заседания консультативно-совещательного органа организации, выдвинувшей работу;
- справка с места основной работы кандидата на соискание премии;
- краткая характеристика научной деятельности кандидата на соискание премии, с указанием его творческого вклада (для коллективных работ);
- справка из организации, выдвинувшей работу, удостоверяющая, что представленная на конкурс работа (серия работ) не удостаивалась ранее премий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета;
- копия акта внедрения (при наличии);
- уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете в карточной базе.
Требуемые документы для государственных научных стипендий:
- мотивированное ходатайство (рекомендация) консультативно-совещательного органа организации;
- справка с места основной работы кандидата на соискание государственной научной стипендии;
- список научных публикаций кандидата на соискание государственной научной стипендии за последние пять лет, а также оттиски наиболее важных из них (не более пяти);
- копия акта внедрения (при наличии);
- уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете в карточной базе.
После подписания заявления через ЭЦП оно направляется в АРМ услугодателя на рассмотрение.
В случае положительного результата рассмотрения заявления на прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий, услугодатель формирует в ЕОНИС уведомление о приеме документов.
В случае отрицательного результата рассмотрения заявления на прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий, услугодатель посредством ЕОНИС направляет "Мотивированный отказ" с указанием оснований отказа.
Совместный приказ вводится в действие с 1 ноября2024 года.
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