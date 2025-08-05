За ценами в "магазинах у дома" усилят контроль в Казахстане
Фото: freepik
В Казахстане реализуются меры, направленные на усиление контроля за ценами и оказание поддержки социально чувствительным категориям населения. Об этом 5 августа 2025 года на заседании правительства рассказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, сообщает Zakon.kz.
По его словам, в стране усилят контроль за ценами в "магазинах у дома".
"Мы переходим к усилению контроля за 15-процентной торговой надбавкой на социально значимые продовольственные товары. Параллельно реализуется модуль анализа цен на СЗПТ, позволяющий принимать эффективные управленческие решения", – подчеркнул Арман Шаккалиев.
Ранее он рассказал, что некоторым получателям АСП предоставят ваучеры на покупку продуктов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript