Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Свыше 1300 "резиновых" квартир нашли в Казахстане

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 13:22 Фото: Zakon.kz
В Казахстане нашли 1348 так называемых "резиновых" квартир, в которых незаконно проживали порядка 36 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил председатель Комитета миграционной службы Аслан Аталыков, наибольшее количество фиктивных регистраций установлено в трех городах республиканского значения. Благодаря принятым мерам снижается количество таких квартир. За проживание без регистрации к административной ответственности привлечено свыше 4700 человек.

"Люди этим занимаются незаконно, у них намерение, естественно, обогатиться. Пестрят объявления, когда предлагают фиктивную регистрацию за 5000 тенге, для иностранцев цена выше. Безусловно, выявляем таких людей, привлекаем", – сказал Аслан Аталыков 20 сентября на брифинге в СЦК.  

Он добавил, что в обществе обсуждается вопрос ужесточения ответственности за фиктивную регистрацию. Чиновник считает, что такие люди негативно влияют на миграционный контроль и должны нести строгую ответственность.

"В кругах юристов обсуждаются меры по отказу от предоставления госуслуг таким регистраторам", – отметил глава комитета.

Он также сообщил, что в Астане есть факт привлечения к уголовной ответственности за незаконную регистрацию у себя в квартире.

Согласно приговору Межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 17 июня, безработную 37-летнюю жительницу столицы признали виновной по статье 394 часть 1 УК РК ("Организация незаконной миграции") и приговорили к году ограничения свободы и 100 часам принудительного труда. Женщина заключила соглашение в форме сделки о признании вины.

В своей квартире площадью 35,7 кв. м с июля по ноябрь 2023 года женщина за вознаграждение зарегистрировала 648 человек. Стоимость прописки на три месяца составляла 5000 тенге, на год – 15 000 тенге. Приговор вступил в силу 3 июля.  

Ранее сообщалось, что в Астане предложили увеличить штрафы в два раза за прописку людей, которые фактически не проживают в квартирах. 

Читайте также

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы
Миграционный контроль планируют усилить в Казахстане
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
Новые формы отчетности появятся у фонда медстрахования
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие
В Казахстане расширят критерии жестокого обращения против личности
Бауыржан Муканов
2024 год Квартиры Приговоры Мигранты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Легенда ММА из Кыргызстана сделала заявление о чемпионе UFC
Легенда ММА из Кыргызстана сделала заявление о сенсационной чемпионке UFC
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: