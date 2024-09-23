Пилотный проект по внедрению блочного бюджета реализуют в Казахстане

Правительство постановлением от 18 сентября 2024 года утвердило правила внедрения, работы блочного бюджета в рамках пилотного проекта и перечень государственных органов, использующих блочный бюджет, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

блочный бюджет – это способ управления бюджетным процессом, при котором администратор наделяется полномочиями самостоятельно утверждать, перераспределять и доиспользовать бюджетные средства для достижения целевых показателей в пределах установленного блока согласно лимитам расходов;

– это способ управления бюджетным процессом, при котором администратор наделяется полномочиями самостоятельно утверждать, перераспределять и доиспользовать бюджетные средства для достижения целевых показателей в пределах установленного блока согласно лимитам расходов; бюджетный обзор расходов – анализ структуры расходов администратора бюджетных программ за последние пять лет и расходов планового периода с целью определения возможной оптимизации расходов и оптимального лимита расходов администратора бюджетных программ.

Участниками пилотного проекта являются:

центральные государственные и местные исполнительные органы в соответствии с перечнем;

центральный уполномоченный орган по государственному планированию;

центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию;

центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета;

местный уполномоченный орган по исполнению бюджета;

местный уполномоченный орган по государственному планированию;

территориальное подразделение казначейства.

На уровне местных бюджетов пилотный проект осуществляется на уровне областного бюджета.

Администраторов местных бюджетных программ областного бюджета без права их последующей замены для участия в пилотном проекте определяет аким соответствующей области.

Правилами определен перечень государственных органов, использующих блочный бюджет:

Министерство водных ресурсов и ирригации РК;

Министерство туризма и спорта РК;

Западно-Казахстанская область;

Карагандинская область.

В отношении администраторов бюджетных программ, участвующих в пилотном проекте, устанавливаются лимиты расходов один раз в три года на плановый период с разбивкой по годам в процентах от среднегодового объема расходов соответствующего бюджета, определенного с учетом расходов (без расходов, передаваемых в нижестоящие бюджеты (целевые трансферты и бюджетные кредиты) за последние три отчетных финансовых года, и расходов, предусмотренных в утвержденном (уточненном) бюджете текущего финансового года и одного планового года, с учетом ежегодной индексации на уровень cглаженного ВВП (cглаженного ВРП).

В рамках лимита расходов по предложению администратора бюджетных программ допускаются авансирование и перенос объемов расходов до 10% от общего объема расходов на трехлетний период.

В течение финансового года по решению первого руководителя администратора бюджетных программ с учетом предложений ведомственной бюджетной комиссии или бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы администраторы бюджетных программ самостоятельно осуществляют перераспределение средств между бюджетными программами.

Неиспользованные (недоиспользованные) бюджетные средства администратора бюджетных программ по итогам отчетного финансового года в размере, не превышающем 5% от предусмотренных бюджетных средств в отчетном финансовом году, доиспользуются в следующем финансовом году.

Неиспользованные (недоиспользованные) бюджетные средства администратора бюджетных программ по итогам отчетного финансового года в размере, превышающем 5% от предусмотренных бюджетных средств в отчетном финансовом году, не допускается доиспользовать в очередном финансовом году и они аннулируются.

Для планирования расходов бюджета администраторы республиканских бюджетных программ и местные исполнительные органы, участвующие в пилотном проекте, в срок до 15 июня текущего финансового года представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию проекты планов развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы или проекты изменений и дополнений в планы развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы, проекты бюджетных программ, одобренные ведомственной бюджетной комиссией, бюджетными комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы.

Лимиты расходов администраторов республиканских бюджетных программ определяются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию с учетом заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию к планам развития государственных органов.

При этом лимиты администраторов бюджетных программ, участвующих в пилотном проекте, доводятся на три года и не подлежат сокращению и (или) увеличению.

Для исполнения бюджета разрабатываются следующие виды планов финансирования:

государственным учреждением – индивидуальный план финансирования по обязательствам и индивидуальный план финансирования по платежам;

администратором бюджетных программ – план финансирования по обязательствам и план финансирования по платежам.

В течение финансового года администраторы бюджетных программ самостоятельно осуществляют перераспределение средств между бюджетными программами по решению первого руководителя с учетом предложений ведомственной бюджетной комиссии и (или) бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы.

Перераспределение средств за счет целевых трансфертов и кредитов из вышестоящего бюджета/нижестоящего бюджета между бюджетными программами осуществляется не более одного раза в месяц по согласованию с администратором бюджетных программ вышестоящего бюджета/нижестоящего бюджета.

Руководитель администратора бюджетной программы обеспечивает проведение бюджетного мониторинга, анализ его результатов и принятие мер для обеспечения достижения прямых и конечных результатов, предусмотренных в бюджетных программах.

Лица, виновные в нарушении бюджетных процедур блочного бюджета, несут ответственность в соответствии с законами РК.

Постановление вводится в действие с 1 октября 2024 года и действует до 31 декабря 2027 года.

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