Правительство обновило правила реализации блочного бюджетирования

Правительство постановлением от 8 августа 2025 года утвердило Правила реализации (внедрения) блочного бюджетирования и перечень государственных органов и местных исполнительных органов, участвующих в блочном бюджетировании, сообщает Zakon.kz.

"Правила определяют порядок бюджетных процедур реализации (внедрения) блочного бюджетирования для государственных органов и местных исполнительных органов, участвующих в блочном бюджетировании в рамках пилотного проекта, согласно перечню, утвержденному постановлением", – говорится в тексте.







Участниками пилотного проекта являются:

центральные государственные и местные исполнительные органы в соответствии с перечнем;

центральный уполномоченный орган по государственному планированию;

центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию;

центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета;

местный уполномоченный орган по исполнению бюджета;

местный уполномоченный орган по государственному планированию;

орган государственного казначейства.

Также говорится, что на уровне местных бюджетов пилотный проект осуществляется на уровне областного бюджета.

Администраторов местных бюджетных программ областного бюджета без права их последующей замены для участия в пилотном проекте определяет аким соответствующей области.

Порядок государственного и бюджетного планирования

В отношении администраторов бюджетных программ, участвующих в пилотном проекте, устанавливаются стабильные лимиты расходов на трехлетний период с разбивкой по годам в процентах от среднегодового объема расходов соответствующего бюджета, определенного с учетом расходов за последние три отчетных финансовых года, и расходов, предусмотренных в утвержденном (уточненном) бюджете текущего финансового года и одного планового года, с учетом ежегодной индексации на уровень cглаженного валового внутреннего продукта (cглаженного валового регионального продукта).

В рамках лимита расходов по предложению администратора бюджетных программ допускаются авансирование и перенос объемов расходов до 10% от общего объема расходов на трехлетний период.

Авансирование осуществляется путем увеличения объема планируемых расходов первого (текущего) финансового года за счет уменьшения объемов расходов второго (последующего) финансового года на равнозначную сумму.

Перенос осуществляется путем уменьшения объема планируемых расходов первого (текущего) финансового года за счет увеличения объемов расходов второго (последующего) финансового года на равнозначную сумму.

Авансирование и перенос объемов расходов осуществляются в рамках формирования и (или) уточнения бюджета.

Указывается, что первый руководитель администратора бюджетных программ соблюдает требование, предусмотренное законодательством РК, по сбалансированности объемов расходов в трехлетнем периоде в рамках лимита расходов.

Паспорт бюджетных программ администратора бюджетных программ разрабатывается на основе и в пределах лимитов расходов, подписывается первым руководителем администратора бюджетных программ либо лицом, его замещающим, и содержит:

описание (обоснование), текущий статус бюджетной программы;

цель бюджетной программы;

целевые индикаторы утвержденного плана развития или проекта плана развития государственного органа, области, на реализацию которых направлена бюджетная программа;

показатели мероприятий и конечных результатов бюджетной программы (подпрограммы), мероприятия с указанием объемов расходов.

Бюджетная программа может подразделяться на подпрограммы, конкретизирующие направления расходов бюджетных средств.

При разработке паспорта бюджетных программ соблюдаются следующие требования:

необходимо ориентироваться на достижение соответствующих целей и целевых индикаторов утвержденного плана развития или проекта плана развития государственного органа, области или на реализацию функций, полномочий и компетенций;

объем расходов предусматривается с учетом необходимости достижения целей и целевых индикаторов утвержденного плана развития или проекта плана развития государственного органа, области, целевых индикаторов документов постановления № 790 (для паспортов бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, не разрабатывающих планы развития государственного органа) или необходимости реализации функций, полномочий и компетенций;

формулировки конечных результатов и их показателей должны характеризовать степень достижения целей и (или) целевых индикаторов утвержденного плана развития или проекта плана развития области, целевых индикаторов;

конечные результаты и их показатели должны определять степень достижения целевых индикаторов утвержденного плана развития или проекта плана развития;

учитывается реалистичность конечных результатов исходя из объема планируемых расходов и индикаторов;

мероприятия охватывают весь объем планируемых расходов;

соблюдается реалистичность расчетов.

Лимиты администраторов бюджетных программ, участвующих в пилотном проекте, доводятся на три года и не подлежат сокращению и (или) увеличению.

Бюджетный запрос составляется на основе и в пределах доведенных лимитов расходов администраторов бюджетных программ.

Администратор бюджетных программ, участвующий в пилотном проекте, в течение двух рабочих дней со дня принятия постановления правительства о реализации закона о республиканском бюджете или постановления местного исполнительного органа о реализации решения маслихата о местном бюджете разрабатывает и утверждает приказ о реализации расходов бюджета администратора бюджетных программ, участвующего в пилотном проекте, на плановый период.

Приказ формируется с указанием наименования бюджетных инвестиций в разрезе следующей информации:

перечень приоритетных бюджетных инвестиций;

распределение сумм целевых трансфертов и бюджетных кредитов;

перечень проектов государственно-частного партнерства.

Исполнение бюджета

Для исполнения бюджета разрабатываются следующие виды планов финансирования:

государственным учреждением – индивидуальный план финансирования по обязательствам и индивидуальный план финансирования по платежам;

администратором бюджетных программ – план финансирования по обязательствам и план финансирования по платежам.

В течение финансового года администраторы бюджетных программ самостоятельно осуществляют перераспределение средств между бюджетными программами (подпрограммами) по решению первого руководителя с учетом предложений ведомственной бюджетной комиссии и (или) бюджетной комиссии области.

Администраторы бюджетных программ нижестоящего бюджета, участвующие в пилотном проекте, перераспределяют средства, полученные из вышестоящего бюджета, между бюджетными программами (подпрограммами) по согласованию с администратором бюджетных программ вышестоящего бюджета.

Перераспределение средств за счет целевых трансфертов и кредитов из вышестоящего бюджета/нижестоящего бюджета между бюджетными программами (подпрограммами) осуществляется не более одного раза в месяц по согласованию с администратором бюджетных программ вышестоящего бюджета/нижестоящего бюджета.

Однако, не допускается перераспределение средств с отраслевых бюджетных программ на бюджетную программу, предназначенную для обеспечения деятельности администратора бюджетных программ.

Неиспользованные (недоиспользованные) бюджетные средства администратора бюджетных программ по итогам отчетного финансового года в размере, не превышающем 5% от предусмотренных бюджетных средств в отчетном финансовом году, не являются неосвоением бюджетных средств.

Под освоением бюджетных средств по администратору бюджетных программ в настоящих Правилах следует понимать, в том числе освоение бюджетных средств с контрольных счетов наличности субъектов квазигосударственного сектора, направленных на реализацию целевых индикаторов бюджетной программы.

Администраторы бюджетных программ неиспользованные (недоиспользованные) бюджетные средства по итогам отчетного финансового года в размере, не превышающем 5% от предусмотренных бюджетных средств в отчетном финансовом году, используют на финансирование расходов текущего финансового года.

В целях апробирования и определения уровня эффективности министерство финансов совместно с министерством национальной экономики, государственными органами и местными исполнительными органами, участвующими в блочном бюджетировании, проводит оценку эффективности и анализ реализации (внедрения) блочного бюджетирования в рамках пилотного проекта.

По итогам анализа Министерство финансов в срок до 1 марта 2028 года составляет отчет об уровне эффективности реализации (внедрения) блочного бюджетирования в рамках пилотного проекта с приложением всех необходимых материалов, собранных в ходе проведения соответствующего анализа, и вносит его в правительство для принятия решения.

В Перечень государственных органов и местных исполнительных органов, участвующих в блочном бюджетировании включили:

Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Министерство туризма и спорта РК.

Местный исполнительный орган Западно-Казахстанской области.

Местный исполнительный орган Карагандинской области.

Постановление вводится в действие с 23 августа 2025 года и действует до 31 декабря 2027 года включительно.