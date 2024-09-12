Бюджет Казахстана на 2025-2029 годы презентовали в Мажилисе

Прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы и проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы презентовали в Мажилисе Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, прогноз сформирован с учетом базового сценария при цене на нефть в 75 долларов за баррель и курса доллара 470 тенге. Реальный рост ВВП в 2025 году составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет – 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году, до 234,2 трлн тенге в 2029 году.

"Ожидается рост во всех отраслях экономики. Среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 5,8%, в горнодобывающей промышленности – 2,9%. Среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 5,3%, в строительстве – 9,3%, услуг транспорта – 8,2% и в торговле – 7,1%", – рассказал Азамат Амрин.

Объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году, до 104,8 млн тонн в 2029 году. Экспорт товаров, по прогнозам, вырастет с 82,3 млрд долларов в 2025 году, до 90 млрд долларов в 2029 году. Импорт увеличится с 61,3 до 67,5 млрд долларов. Инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% в 2026 году, с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.

На основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2025-2027 годы. Доходы бюджета в 2025 году, по прогнозам, составят 15,6 трлн тенге, или на уровне 10,4% к ВВП. В 2025 году основное увеличение доходов прогнозируется за счет следующих факторов: 1,5 трлн тенге – изменение макроэкономических показателей;

1,3 трлн тенге – улучшение налогового и таможенного администрирования, включая их цифровизацию;

595 млрд тенге – уменьшение суммы возврата налога на добавленную стоимость;

306 млрд тенге – увеличение объема облагаемого экспорта нефти;

78 млрд тенге – изменение курса тенге к доллару США.

Размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2025-2027 годах определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно. Темпы роста расходов стабилизированы на уровне 108,3-109,2%, ранее в 2023 году они составляли 121%. В номинальном выражении расходы республиканского бюджета в 2025 году планируются в объеме 25,8 трлн тенге, что составляет 17,1% к ВВП, в 2026 году – 23,2 трлн тенге, или 13,7% к ВВП, в 2027 году – 24,6 трлн тенге, или 12,9% к ВВП.

Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,7% и 7,3% к ВВП в 2025 году, соответственно, с последующим снижением до 1,9% и 4% к ВВП в 2027 году.

Ранее амбициозные планы по увеличению доходов бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений проанализировала эксперт.