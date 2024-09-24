В Казахстане расширят перечень социально значимых товаров с применением форвардного закупа

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения и дополнения в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширен перечень социально значимых товаров, приобретение которых для формирования регионального стабилизационного фонда разрешено с применением форвардного закупа.

Так, говорится, что в рамках формирования регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров финансирование сельхозтоваропроизводителей для производства овощной продукции и яиц куриных (I категория), а также перерабатывающих предприятий для производства крупы гречневой (ядрицы), риса шлифованного (круглозерного), масла подсолнечного, муки пшеничной первого сорта и сахара белого – сахара песка, молока пастеризованного 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефира 2,5% жирности в мягкой упаковке, масла сливочного (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров), творога 5-9 % жирности, хлеба пшеничного из муки первого сорта (формовой), мяса кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), говядины (лопаточно-грудная часть с костями), рожек (весовые) и соли поваренной пищевой (кроме "Экстра") (дополнено - авт.) осуществляется с применением форварда или займа с установлением фиксированной цены.

Отмечается, что форвардное финансирование сельхозтоваропроизводителей для производства указанной выше продукции осуществляется на условиях предварительной оплаты в размере не более 70% от общей суммы форвардного договора и окончательного расчета после поставки продукции.

Объем социально значимых продовольственных товаров, в том числе овощной продукции приобретаемый в рамках форвардных договоров и по предоставленным займам, формируется до 50% от трехмесячной потребности населения (городского или общего) области, города республиканского значения, столицы на основе регионального спроса в соответствии с решением комиссии.

Как пояснили в МСХ, изменения вносятся в целях регламентации расчетов объемов потребности по всем видам социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования стабилизационных фондов и расширения перечня социально значимых товаров, приобретение которых для формирования регионального стабилизационного фонда разрешено с применением форвардного закупа.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.

Форвардный закуп – закуп у сельхозпроизводителей сельскохозяйственной продукции на условиях предварительной оплаты после предоставления обеспечения и доплатой после поставки сельскохозяйственной продукции в осенний период.