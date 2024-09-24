Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане расширят перечень социально значимых товаров с применением форвардного закупа

Мясо, мясо птицы, курица, куриное мясо, мясной цех, мясной отдел, мясной магазин, супермаркет, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 14:34 Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило изменения и дополнения в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширен перечень социально значимых товаров, приобретение которых для формирования регионального стабилизационного фонда разрешено с применением форвардного закупа.

Так, говорится, что в рамках формирования регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров финансирование сельхозтоваропроизводителей для производства овощной продукции и яиц куриных (I категория), а также перерабатывающих предприятий для производства крупы гречневой (ядрицы), риса шлифованного (круглозерного), масла подсолнечного, муки пшеничной первого сорта и сахара белого – сахара песка, молока пастеризованного 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефира 2,5% жирности в мягкой упаковке, масла сливочного (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров), творога 5-9 % жирности, хлеба пшеничного из муки первого сорта (формовой), мяса кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), говядины (лопаточно-грудная часть с костями), рожек (весовые) и соли поваренной пищевой (кроме "Экстра") (дополнено - авт.) осуществляется с применением форварда или займа с установлением фиксированной цены.

Отмечается, что форвардное финансирование сельхозтоваропроизводителей для производства указанной выше продукции осуществляется на условиях предварительной оплаты в размере не более 70% от общей суммы форвардного договора и окончательного расчета после поставки продукции.

Объем социально значимых продовольственных товаров, в том числе овощной продукции приобретаемый в рамках форвардных договоров и по предоставленным займам, формируется до 50% от трехмесячной потребности населения (городского или общего) области, города республиканского значения, столицы на основе регионального спроса в соответствии с решением комиссии.

Как пояснили в МСХ, изменения вносятся в целях регламентации расчетов объемов потребности по всем видам социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования стабилизационных фондов и расширения перечня социально значимых товаров, приобретение которых для формирования регионального стабилизационного фонда разрешено с применением форвардного закупа.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.

Форвардный закуп – закуп у сельхозпроизводителей сельскохозяйственной продукции на условиях предварительной оплаты после предоставления обеспечения и доплатой после поставки сельскохозяйственной продукции в осенний период.

Читайте также

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан
Ущерб на 29 млн тенге: в Астане осуждена руководитель финансовой пирамиды
Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет
Подведение инженерной инфраструктуры к объетам МСБ: утверждены правила
Тенге, деньги, Казахстан
Кто из предпринимателей может получить государственные гранты
Лариса Черненко
Открытые НПА МСХ РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: