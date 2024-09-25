Разработка национальных стандартов и классификаторов: внесены изменения
В частности в правилах в новой редакции изложен один пункт.
Так, говорится, что документы по стандартизации в зависимости от объекта стандартизации направляются разработчиком на согласование следующим лицам:
- заказчику разработки (при наличии);
- заинтересованным государственным органам в пределах их компетенции;
- Национальной палате предпринимателей РК "Атамекен";
- пользователям документов по стандартизации, в организационно-правовой форме юридического лица;
- отраслевым объединениям юридических лиц в форме ассоциаций (союзов) (согласно направлению деятельности);
- субъектам аккредитации (согласно области аккредитации);
- научно-исследовательским институтам и/или исследовательским лабораториям (при наличии).
Разработка национальных стандартов осуществляется по согласованию с уполномоченным органом.
Разработка национальных классификаторов технико-экономической информации осуществляется по согласованию с уполномоченным органом и уполномоченным органом в области государственной статистики.
Иные заинтересованные субъекты национальной системы стандартизации рассматривают проекты документов по стандартизации в информационной системе технического регулирования или на интернет-ресурсе НОС.
Приказ вводится в действие с 5 октября 2024 года.