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Разработка национальных стандартов и классификаторов: внесены изменения

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 10:58 Фото: pexels
Приказом МТИ внесены изменения в Правила разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации.

В частности в правилах в новой редакции изложен один пункт.

Так, говорится, что документы по стандартизации в зависимости от объекта стандартизации направляются разработчиком на согласование следующим лицам:

  • заказчику разработки (при наличии);
  • заинтересованным государственным органам в пределах их компетенции;
  • Национальной палате предпринимателей РК "Атамекен";
  • пользователям документов по стандартизации, в организационно-правовой форме юридического лица;
  • отраслевым объединениям юридических лиц в форме ассоциаций (союзов) (согласно направлению деятельности);
  • субъектам аккредитации (согласно области аккредитации);
  • научно-исследовательским институтам и/или исследовательским лабораториям (при наличии).

Разработка национальных стандартов осуществляется по согласованию с уполномоченным органом.

Разработка национальных классификаторов технико-экономической информации осуществляется по согласованию с уполномоченным органом и уполномоченным органом в области государственной статистики.

Иные заинтересованные субъекты национальной системы стандартизации рассматривают проекты документов по стандартизации в информационной системе технического регулирования или на интернет-ресурсе НОС.

Приказ вводится в действие с 5 октября 2024 года.

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