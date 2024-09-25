Разработка национальных стандартов и классификаторов: внесены изменения

Приказом МТИ внесены изменения в Правила разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации.

В частности в правилах в новой редакции изложен один пункт.

Так, говорится, что документы по стандартизации в зависимости от объекта стандартизации направляются разработчиком на согласование следующим лицам:

заказчику разработки (при наличии);

заинтересованным государственным органам в пределах их компетенции;

Национальной палате предпринимателей РК "Атамекен";

пользователям документов по стандартизации, в организационно-правовой форме юридического лица;

отраслевым объединениям юридических лиц в форме ассоциаций (союзов) (согласно направлению деятельности);

субъектам аккредитации (согласно области аккредитации);

научно-исследовательским институтам и/или исследовательским лабораториям (при наличии).

Разработка национальных стандартов осуществляется по согласованию с уполномоченным органом.

Разработка национальных классификаторов технико-экономической информации осуществляется по согласованию с уполномоченным органом и уполномоченным органом в области государственной статистики.

Иные заинтересованные субъекты национальной системы стандартизации рассматривают проекты документов по стандартизации в информационной системе технического регулирования или на интернет-ресурсе НОС.

Приказ вводится в действие с 5 октября 2024 года.