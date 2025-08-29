Разработка и изменения национальных стандартов ВС РК: внесены изменения

Министр промышленности и строительства приказом от 22 августа 2025 года внес изменения в Правила разработки, утверждения, регистрации, изменения, отмены и введения в действие военных национальных стандартов, используемых для нужд Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что военные национальные стандарты подразделяются на:

основополагающие военные национальные стандарты;

военные национальные стандарты на продукцию, процессы, услуги и методы их контроля;

военные национальные стандарты на терминологию;

военные национальные стандарты общих технических требований к видам вооружения и военной техники.

Разработка, согласование, утверждение, внесение изменений (дополнений) в план работ по военной стандартизации, включая установление форм документов к указанному плану, определяется основополагающим военным стандартом СТ РК В 1.1.

Также уточняется, что разработка и пересмотр военных национальных стандартов включают в себя следующие этапы:

разработка проекта военного национального стандарта и пояснительной записки к нему, направление его на рассмотрение субъектам военной стандартизации;

доработка проекта военного национального стандарта с учетом полученных замечаний и предложений от субъектов военной стандартизации.

Процедуры разработки, согласования, построения, оформления, содержания, изложения военных национальных стандартов устанавливаются основополагающими военными стандартами СТ РК В 1.2 и СТ РК В 1.5.

Указывается, что основанием для засекречивания военных национальных стандартов является их соответствие действующему в уполномоченном органе перечню сведений, подлежащих засекречиванию.

Проект военного национального стандарта в зависимости от объекта военной стандартизации направляется разработчиком на согласование заказчику разработки и субъектам военной стандартизации.

Срок согласования проекта военного национального стандарта не превышает 20 рабочих дней с момента их регистрации у субъектов военной стандартизации.

По итогам согласования разработчик проекта военного национального стандарта осуществляет подготовку сводки отзывов с включением принятых и не принятых замечаний и предложений от субъектов военной стандартизации и второй редакции проекта военного национального стандарта.

В случае несогласия с замечаниями и предложениями от субъектов военной стандартизации, приводится аргументирующие обоснование причин непринятия.

Вторая редакция проекта военного национального стандарта направляется на повторное согласование субъектам военной стандартизации, вместе со сводкой отзыва.

Срок повторного согласования военного национального стандарта составляет десять рабочих дней, со дня его поступления субъектам военной стандартизации.

Предусматривается, что в случае недостижения консенсуса в ходе согласования и рассмотрения проекта военного стандарта или содержания отдельных положений (пунктов) по инициативе разработчика проект военного стандарта вносится для обсуждения и принятия решения в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган организует обсуждение предложений и замечаний к проекту военного стандарта, в отношении которого не достигнут консенсус, с привлечением разработчика, согласующих сторон, имеющих разногласия, и принимает решение в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента его поступления.

Разработчик по результатам обсуждения и принятия решений по проекту военного стандарта принятые и непринятые замечания и предложения включает в сводку отзывов по проекту военного стандарта.

Разработчик военного национального стандарта с учетом полученных замечаний или предложений формирует дело стандарта на бумажном или электронном носителе, которое включает в себя:

проект военного национального стандарта (первая, вторая и окончательная редакция);

пояснительную записку;

сводку отзывов;

копии исходящих писем на согласование проекта военного национального стандарта;

копии документов, подтверждающие согласование проекта военного национального стандарта;

копии технического задания (технической спецификации) и технико-экономическое обоснование на разработку военного национального стандарта (за исключением документов по военной стандартизации, разрабатываемых государственными органами);

нормативный документ по стандартизации на продукцию военного назначения иностранного государства, с положениями которых гармонизирован проект военного национального стандарта (при наличии).

Оформленное дело военного национального стандарта направляется разработчиком в уполномоченный орган на экспертизу.";

Экспертиза военных национальных стандартов проводится уполномоченным органом с привлечением специалистов в области военной стандартизации Министерства обороны РК с соответствующей формой допуска к информации, составляющей государственные секреты, в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня их поступления.

По результатам экспертизы разработчик дорабатывает проект военного национального стандарта (при необходимости), доукомплектовывает и направляет дело военного национального стандарта в уполномоченный орган для дальнейшего рассмотрения и принятия решения об утверждении на заседании технической комиссии.

В дело военного национального стандарта дополнительно включаются следующие документы:

проект военного национального стандарта на государственном и русском языках с грифом "На утверждение";

протоколы заседаний рабочей группы разработчика или технического комитета по стандартизации в военной сфере по рассмотрению доработанного проекта военного стандарта (в случае их проведения);

фотография изделия (при необходимости);

экспертное заключение уполномоченного органа.

После получения разработчиком решения технической комиссии в дело военного национального стандарта включается копия протокола заседания Технической комиссии и направляется в уполномоченный орган на утверждение.

В случае представления разработчиком неполного пакета документов, уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней возвращает дело стандарта на доработку.

Военный национальный стандарт утверждается и вводится в действие приказом руководителя уполномоченного органа.

После утверждения военного национального стандарта разработчиком в Дело военного национального стандарта дополнительно вносятся следующие документы:

копия приказа об утверждении военного национального стандарта и введении его в действие;

утвержденный военный стандарт на государственном и русском языках по одному экземпляру.

Внесение изменений в военные национальные стандарты осуществляется на основе проведения проверки или получения предложений от субъектов военной стандартизации.

Предложения об изменениях в военные национальные стандарты представляются на утверждение в уполномоченный орган в соответствии с правилами.

Внесение изменений в военные национальные стандарты осуществляется приказом руководителя уполномоченного органа, по согласованию с субъектами военной стандартизации.

Отмена военного национального стандарта осуществляется приказом руководителя уполномоченного органа, по согласованию с субъектами военной стандартизации.

Приказ вводится в действие с 8 сентября 2025 года.