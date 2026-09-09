#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+26°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+26°
$
454.46
527.72
5.25
Право

Изменились правила проведения камерального контроля

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 11:42 Фото: freepik
Приказом и.о. министра финансов от 2 сентября 2026 года внесены изменения и дополнения в Правила проведения камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что уведомление исполняется объектом государственного аудита в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения посредством веб-портала и/или цифровых систем) объекту государственного аудита.

При самостоятельном устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту государственного аудита уведомления, должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности.

Камеральный контроль государственных закупок способом запроса ценовых предложений проводится со дня размещения на веб-портале сведений о проводимых государственных закупках способом запроса ценовых предложений в течение трех рабочих дней.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что камеральный контроль дополнительных соглашений по договорам о государственных закупках проводится в течение трех рабочих дней со дня направления проекта дополнительного соглашения на подписание поставщику (подрядчику).

Приказ вводится в действие с 19 сентября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост
12:54, 04 мая 2026
Изменились правила проведения камерального контроля
НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог
10:28, 22 сентября 2025
Проведение камерального контроля: внесены изменения в правила
Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет
09:55, 27 мая 2025
Изменены правила проведения камерального контроля по госзакупкам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик
11:18, Сегодня
Почему Бублик не сыграет за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса? Ответ Диаса Доскараева
ВК &quot;Жетысу&quot;
11:00, Сегодня
"Жетысу" примет участие в Клубном чемпионате мира по волейболу
Казахстанские фигуристы выступят на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Турции
10:52, Сегодня
Казахстанские фигуристы выступят на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Турции
Майкл Пейдж
10:34, Сегодня
Победивший Рузибоева американец Пейдж уволен из UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: