Изменились правила проведения камерального контроля

Приказом и.о. министра финансов от 2 сентября 2026 года внесены изменения и дополнения в Правила проведения камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что уведомление исполняется объектом государственного аудита в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения посредством веб-портала и/или цифровых систем) объекту государственного аудита.

При самостоятельном устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту государственного аудита уведомления, должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности.

Камеральный контроль государственных закупок способом запроса ценовых предложений проводится со дня размещения на веб-портале сведений о проводимых государственных закупках способом запроса ценовых предложений в течение трех рабочих дней.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что камеральный контроль дополнительных соглашений по договорам о государственных закупках проводится в течение трех рабочих дней со дня направления проекта дополнительного соглашения на подписание поставщику (подрядчику).

Приказ вводится в действие с 19 сентября 2026 года.