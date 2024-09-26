В Казахстане изменится стандарт оказания специальных услуг

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в Правила финансирования и мониторинга оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Так, в Стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара добавлен пункт о том, что организации стационарного типа (стационары) осуществляют прием получателей услуг на договорной основе.

В течение одного рабочего дня со дня прибытия получателя услуг в стационар на портале социальных услуг формируется карточка услугополучателя со следующими документами:

решение местного исполнительного органа о предоставлении специальных социальных услуг;

медицинская карта с выпиской из амбулаторной карты или истории болезни;

в случае отсутствия сведений из информационных систем – необходимые документы.

При оказании специальных социальных услуг организациями стационарного типа соблюдается:

обеспечение неприкосновенности личности и безопасности получателей услуг;

создание благоприятного морально-психологического климата;

оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции;

повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг;

социализация лиц с инвалидностью, поддержка максимально возможной их самостоятельности в организации быта, трудовой занятости, досуга, взаимодействия в открытом социуме;

конфиденциальность получателя услуг (дополнено).

Выписка получателей услуг из организации стационарного типа осуществляется:

по письменному заявлению получателей услуг, а для несовершеннолетних и недееспособных – по письменному заявлению законного представителя, а также близкого родственника.

При этом добавлено, что в случае если у услугополучателя – лица, признанного недееспообным, найден близкий родственник, органами опеки и попечительства выдается справка о подтверждении родственных связей с услугополучателем.

К социально-бытовым услугам относятся:

предоставление жилой площади, в том числе для спальных комнат не менее пяти квадратных метров.

При этом дополнено:

создание условий для самостоятельного проживания получателей услуг;

предоставление возможности коммуникации с родственниками, друзьями, специалистами по телефону или скайпу посредством телефонной связи или сети интернет в присутствии специалистов;

оказание помощи в написании и прочтении писем, а также направление писем через сеть интернет.

Также дополнено, что к социально-медицинским услугам относятся:

содействие в получении экстренной неотложной медицинской помощи для детей и лиц старше 18 лет, которые наносят физический вред себе или представляют опасность для окружающих, и по этой причине нуждаются в дополнительном уходе и усиленном наблюдении.

К социально-педагогическим услугам, предоставляемым детям, детям с нарушениями ОДА, лицам с инвалидностью, лицам старше восемнадцати лет относятся:

содействие в получении образования детям в специальных организациях образования, технических и профессиональных организациях;

содействие в получении образования лицам с инвалидностью и лицам старше восемнадцати лет в технических и профессиональных организациях;

содействие в получении образования лицам с инвалидностью в высших учебных заведениях;

проведение на ежегодной основе психолого-медико-педагогической консультации для определения уровня развития ребенка, в том числе детей с нарушениями ОДА.

В требования к качеству предоставления социально-трудовых услуг добавлено:

совместно с медицинской организацией организует прохождение заключения врачебно-консультативной комиссии о трудоспособности услугополучателя;

содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью, а также получателей услуг в отделении самостоятельного проживания через карьерные центры.

Социально-правовые услуги дополнены:

получение алиментных выплат;



содействие в проведении судебно-медицинской экспертизы по восстановлению дееспособности лиц старше восемнадцати лет.

Планируется, что приказ будет введен в действие с 1 января 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 октября.

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