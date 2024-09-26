Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане изменится стандарт оказания специальных услуг

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 15:11 Фото: unsplash
Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в Правила финансирования и мониторинга оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Так, в Стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара добавлен пункт о том, что организации стационарного типа (стационары) осуществляют прием получателей услуг на договорной основе. 

В течение одного рабочего дня со дня прибытия получателя услуг в стационар на портале социальных услуг формируется карточка услугополучателя со следующими документами:

  • решение местного исполнительного органа о предоставлении специальных социальных услуг;
  • медицинская карта с выпиской из амбулаторной карты или истории болезни;
  • в случае отсутствия сведений из информационных систем – необходимые документы.

При оказании специальных социальных услуг организациями стационарного типа соблюдается:

  • обеспечение неприкосновенности личности и безопасности получателей услуг;
  • создание благоприятного морально-психологического климата;
  • оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции;
  • повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг;
  • социализация лиц с инвалидностью, поддержка максимально возможной их самостоятельности в организации быта, трудовой занятости, досуга, взаимодействия в открытом социуме;
  • конфиденциальность получателя услуг (дополнено).

Выписка получателей услуг из организации стационарного типа осуществляется:

  • по письменному заявлению получателей услуг, а для несовершеннолетних и недееспособных – по письменному заявлению законного представителя, а также близкого родственника.

При этом добавлено, что в случае если у услугополучателя – лица, признанного недееспообным, найден близкий родственник, органами опеки и попечительства выдается справка о подтверждении родственных связей с услугополучателем.

К социально-бытовым услугам относятся:

  • предоставление жилой площади, в том числе для спальных комнат не менее пяти квадратных метров.

При этом дополнено:

  • создание условий для самостоятельного проживания получателей услуг;
  • предоставление возможности коммуникации с родственниками, друзьями, специалистами по телефону или скайпу посредством телефонной связи или сети интернет в присутствии специалистов;
  • оказание помощи в написании и прочтении писем, а также направление писем через сеть интернет.

Также дополнено, что к социально-медицинским услугам относятся:

  • содействие в получении экстренной неотложной медицинской помощи для детей и лиц старше 18 лет, которые наносят физический вред себе или представляют опасность для окружающих, и по этой причине нуждаются в дополнительном уходе и усиленном наблюдении.

К социально-педагогическим услугам, предоставляемым детям, детям с нарушениями ОДА, лицам с инвалидностью, лицам старше восемнадцати лет относятся:

  • содействие в получении образования детям в специальных организациях образования, технических и профессиональных организациях;
  • содействие в получении образования лицам с инвалидностью и лицам старше восемнадцати лет в технических и профессиональных организациях;
  • содействие в получении образования лицам с инвалидностью в высших учебных заведениях;
  • проведение на ежегодной основе психолого-медико-педагогической консультации для определения уровня развития ребенка, в том числе детей с нарушениями ОДА.

В требования к качеству предоставления социально-трудовых услуг добавлено:

  • совместно с медицинской организацией организует прохождение заключения врачебно-консультативной комиссии о трудоспособности услугополучателя;
  • содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью, а также получателей услуг в отделении самостоятельного проживания через карьерные центры.

Социально-правовые услуги дополнены:

  • получение алиментных выплат;
  • содействие в проведении судебно-медицинской экспертизы по восстановлению дееспособности лиц старше восемнадцати лет.

Планируется, что приказ будет введен в действие с 1 января 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 октября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят правила аттестации социальных работников.

Читайте также

Более 2,6 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство нового кампуса КазНУ
Более 2,6 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство нового кампуса КазНУ
Пограничный знак на российско-казахстанской границе, казахстанско-российская граница, граница России и Казахстана, границы России и Казахстана, границы РФ и РК, граница РФ и РК, государственная граница между Россией и Казахстаном
Казахстан будет готовить специалистов для погранслужбы Таджикистана
Пустой кошелек, безработица, Казахстан
В Казахстане изменились правила проведения мониторинга финансового состояния должников и банкротов
Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Казахстан 2024 год Пожилые люди Инвалидность
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Магнитная буря на Земле
Магнитная буря началась на Земле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: