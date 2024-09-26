В Казахстане изменится стандарт оказания специальных услуг
Так, в Стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара добавлен пункт о том, что организации стационарного типа (стационары) осуществляют прием получателей услуг на договорной основе.
В течение одного рабочего дня со дня прибытия получателя услуг в стационар на портале социальных услуг формируется карточка услугополучателя со следующими документами:
- решение местного исполнительного органа о предоставлении специальных социальных услуг;
- медицинская карта с выпиской из амбулаторной карты или истории болезни;
- в случае отсутствия сведений из информационных систем – необходимые документы.
При оказании специальных социальных услуг организациями стационарного типа соблюдается:
- обеспечение неприкосновенности личности и безопасности получателей услуг;
- создание благоприятного морально-психологического климата;
- оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции;
- повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг;
- социализация лиц с инвалидностью, поддержка максимально возможной их самостоятельности в организации быта, трудовой занятости, досуга, взаимодействия в открытом социуме;
- конфиденциальность получателя услуг (дополнено).
Выписка получателей услуг из организации стационарного типа осуществляется:
- по письменному заявлению получателей услуг, а для несовершеннолетних и недееспособных – по письменному заявлению законного представителя, а также близкого родственника.
При этом добавлено, что в случае если у услугополучателя – лица, признанного недееспообным, найден близкий родственник, органами опеки и попечительства выдается справка о подтверждении родственных связей с услугополучателем.
К социально-бытовым услугам относятся:
- предоставление жилой площади, в том числе для спальных комнат не менее пяти квадратных метров.
При этом дополнено:
- создание условий для самостоятельного проживания получателей услуг;
- предоставление возможности коммуникации с родственниками, друзьями, специалистами по телефону или скайпу посредством телефонной связи или сети интернет в присутствии специалистов;
- оказание помощи в написании и прочтении писем, а также направление писем через сеть интернет.
Также дополнено, что к социально-медицинским услугам относятся:
- содействие в получении экстренной неотложной медицинской помощи для детей и лиц старше 18 лет, которые наносят физический вред себе или представляют опасность для окружающих, и по этой причине нуждаются в дополнительном уходе и усиленном наблюдении.
К социально-педагогическим услугам, предоставляемым детям, детям с нарушениями ОДА, лицам с инвалидностью, лицам старше восемнадцати лет относятся:
- содействие в получении образования детям в специальных организациях образования, технических и профессиональных организациях;
- содействие в получении образования лицам с инвалидностью и лицам старше восемнадцати лет в технических и профессиональных организациях;
- содействие в получении образования лицам с инвалидностью в высших учебных заведениях;
- проведение на ежегодной основе психолого-медико-педагогической консультации для определения уровня развития ребенка, в том числе детей с нарушениями ОДА.
В требования к качеству предоставления социально-трудовых услуг добавлено:
- совместно с медицинской организацией организует прохождение заключения врачебно-консультативной комиссии о трудоспособности услугополучателя;
- содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью, а также получателей услуг в отделении самостоятельного проживания через карьерные центры.
Социально-правовые услуги дополнены:
- получение алиментных выплат;
- содействие в проведении судебно-медицинской экспертизы по восстановлению дееспособности лиц старше восемнадцати лет.
Планируется, что приказ будет введен в действие с 1 января 2025 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 октября.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят правила аттестации социальных работников.