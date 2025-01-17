В РК изменят срок приема заявок от фермеров на возмещение ущерба за испорченные семена во время паводков
В частности, правила дополнены пунктом о том, что прием заявок на возмещение ущерба за испорченные семена сельскохозяйственных культур в 2024 году осуществляется до 1 апреля 2025 года.
Также расширен перечень документов, необходимых для возмещения ущерба.
К заявке о возмещении ущерба прилагаются:
- копия идентификационного документа на земельный участок;
- копия правоустанавливающего документа на земельный участок;
- копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян (прилагаются при подаче заявки за испорченные семена):
по семенам, приобретенным у аттестованных производителей семян:
- копия аттестата на семена либо свидетельства на семена;
по импортным семенам:
- копия документа, подтверждающего сортовые и посевные качества семян, выданного компетентным органом страны-отправителя;
- по семенам собственного производства:
- копия акта апробации и удостоверения
- о кондиционности семян либо акта апробации и результата анализа семян.
В случае невозможности предоставления идентификационных, правоустанавливающих документов на земельный участок (в случаях утраты, порчи или уничтожения такого документа, вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, или в период ликвидации чрезвычайной ситуации), рабочий орган самостоятельно осуществляет получения данных по земельному участку из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости.
Комиссия в сфере растениеводства в течение 10 рабочих дней проверяет достоверность данных (сведений), содержащихся в заявке о возмещении ущерба, осуществляет осмотр земельных участков физического или юридического лица, обследование посевов сельскохозяйственных культур, семенохранилищ, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера.
Дополнено, что при рассмотрении заявок о возмещении ущерба за испорченные семена члены комиссии в сфере растениеводства дополнительно изучают данные (сведения) из журнала учета семян, а также из журнала наблюдения.
В правила также добавлено, что прием заявок о возмещении ущерба за потерю инкубационных яиц в 2024 году осуществляется до 1 апреля 2025 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 января.