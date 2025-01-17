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Право

В РК изменят срок приема заявок от фермеров на возмещение ущерба за испорченные семена во время паводков

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 14:46 Фото: primeminister.kz
Министерство сельского хозяйства подготовилоприказ, которым вносятся изменения в Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что прием заявок на возмещение ущерба за испорченные семена сельскохозяйственных культур в 2024 году осуществляется до 1 апреля 2025 года.

Также расширен перечень документов, необходимых для возмещения ущерба.

К заявке о возмещении ущерба прилагаются:

  • копия идентификационного документа на земельный участок;
  • копия правоустанавливающего документа на земельный участок;
  • копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян (прилагаются при подаче заявки за испорченные семена):

по семенам, приобретенным у аттестованных производителей семян:

  • копия аттестата на семена либо свидетельства на семена;

по импортным семенам:

  • копия документа, подтверждающего сортовые и посевные качества семян, выданного компетентным органом страны-отправителя;
  • по семенам собственного производства:
  • копия акта апробации и удостоверения
  • о кондиционности семян либо акта апробации и результата анализа семян.

В случае невозможности предоставления идентификационных, правоустанавливающих документов на земельный участок (в случаях утраты, порчи или уничтожения такого документа, вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, или в период ликвидации чрезвычайной ситуации), рабочий орган самостоятельно осуществляет получения данных по земельному участку из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости.

Комиссия в сфере растениеводства в течение 10 рабочих дней проверяет достоверность данных (сведений), содержащихся в заявке о возмещении ущерба, осуществляет осмотр земельных участков физического или юридического лица, обследование посевов сельскохозяйственных культур, семенохранилищ, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

Дополнено, что при рассмотрении заявок о возмещении ущерба за испорченные семена члены комиссии в сфере растениеводства дополнительно изучают данные (сведения) из журнала учета семян, а также из журнала наблюдения.

В правила также добавлено, что прием заявок о возмещении ущерба за потерю инкубационных яиц в 2024 году осуществляется до 1 апреля 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 января.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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