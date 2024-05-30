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Законодательство РК

Как будут устаналивать принадлежность кандасов к казахской национальности: разработаны правила

Установление принадлежности к казахской национальности кандидатов в кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 09:40 Фото: Zakon.kz
Минтруда разработало Правила определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах.

Заявление об установлении принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность подается через портал "Migration.enbek.kz", мобильное приложение "Құтты мекен", местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения, либо через загранучреждение РК.

Для установления принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК, местным исполнительным органом создается комиссия.

В состав комиссии входят представители местных исполнительных органов, курирующих сферу миграции населения, образования, культуры, внутренней политики, органов национальной безопасности и внутренних дел, неправительственных организаций или общественных объединений, занимающихся вопросами этнических казахов, а также эксперты, специалисты в сфере казахского языка и истории Казахстана.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня после дня поступления заявления направляет его с приложенными к нему документами посредством АИС "Кандас" на рассмотрение комиссии.

Определение принадлежности заявителей к лицам казахской национальности осуществляется комиссией по следующему алгоритму:

  1. рассмотрение иных, кроме удостоверяющего личность, документов, подтверждающих принадлежность претендента к казахской национальности;
  2. проведение собеседования в очном либо онлайн формате, ориентированного на знание казахского языка, традиций, обычаев, культуры, родства и других факторов, позволяющих лицу идентифицировать себя как этнического казаха;
  3. анализ и оценка полученной информации;
  4. принятие решения.

Для определения принадлежности к казахской национальности заявитель представляет в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения свидетельство о рождении, свидетельство о рождении родителей, архивные справки о проживании предков на территории Казахстана, свидетельство о браке при их наличии.

В случае различия национальностей родителей заявитель определяет и указывает свою национальную принадлежность в соответствии с пунктом 2 статьи 65 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье".

Комиссия принимает рекомендацию об определении либо отказе в определении принадлежности к казахской национальности претендентам в течение трех рабочих дней путем открытого голосования и считается принятым при положительном голосовании не менее двух третьих присутствующих.

После чего местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения на основе рекомендации комиссии в течение трех рабочих дней принимает решение о признании либо отказе в признании принадлежности к казахской национальности и посредством портала "Migration.enbek.kz" или мобильного приложения "Құтты мекен" направляет принятое решение заявителю и в загранучреждение РК, либо выдает решение заявителю.

В случае выяснения новых обстоятельств и выявления новых подтверждающих документов заявитель, претендующий на установление казахской национальности, подает заявление повторно.

Основаниями для отказа в признании принадлежности к казахской национальности являются:

  • несоответствие представленных документов;
  • установление недостоверности документов, представленных этническим казахом для признания принадлежности к казахской национальности, или данных (сведений), содержащихся в них;
  • наличие компрометирующих сведений о совершении этническими казахами, ходатайствующими о присвоении статуса кандаса или включении в региональную квоту приема кандасов, правонарушений на территории РК и иной информации об их принадлежности к террористическим или экстремистским организациям;
  • отсутствие согласия этнического казаха на доступ к персональным данным ограниченного доступа;
  • отрицательные результаты молекулярно-генетической экспертизы (Этнический тест).

Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Правила также устанавливают порядок прохождения молекулярно-генетической экспертизы.

Молекулярно-генетическая экспертиза (Этнический тест) проводится:

  • по дополнительной рекомендации комиссии, на основании проведенных результатов рассмотрения;
  • при отсутствии у заявителя документов для предоставления комиссии для определения принадлежности к казахской национальности.

Молекулярно-генетическая экспертиза проводится для установления доказательной информации, связанной с отождествлением личности человека и установления биологического родства.

При этом заявитель проходит молекулярно-генетическую экспертизу за счет собственных средств в аккредитованных уполномоченным органом организациях РК.

Результаты этнического теста передаются на рассмотрении комиссии, которая принимает рекомендацию об определении либо отказе в определении принадлежности к казахской национальности заявителя.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 июня.

Ранее сообщалось, что в Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения добавляется новая функция: разработка и утверждение правил определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов.  

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