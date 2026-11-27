Казахстанцам придется платить за тестирование по казахскому языку
Фото: assembly.kz
14 декабря 2026 года в Казахстане пройдет сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ для оценки уровня владения казахским языком, сообщает Zakon.kz.
По данным Национального центра тестирования, экзамен в электронном формате состоится в этих городах: Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Атырау, Жезказган, Кокшетау, Караганда, Костанай, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Павлодар, Семей, Талдыкорган, Туркестан, Тараз.
Стоит отметить, что заявки принимаются со 2 по 12 декабря.
Чтобы подать заявку, необходимо:
- зарегистрироваться на сайте;
- нажать "Подать заявку";
- выбрать "Система оценки уровня владения казахским языком – КАЗТЕСТ";
- нажать "Сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ".
Есть уточнение, что тестирование состоит из 4 блоков:
- Аудирование – 20 тестовых заданий (20 минут).
- Чтение – 40 тестовых заданий (50 минут).
- Письмо – 2 задания (50 минут).
- Говорение – 2 задания (7 минут).
Для получения сертификата тестируемый должен набрать по каждому блоку необходимый пороговый балл.
"Результаты тестирования по блокам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете тестируемого на сайте в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования", – говорится в публикации центра.
Стоимость участия в тестировании – 7121 тенге.
Днем ранее, 26 ноября, в Казахстане называли даты тестирования для получения гражданства.
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