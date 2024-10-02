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Законодательство РК

Архив президента переезжает из Алматы в Астану

Архив Президента переезжает из Алматы в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 09:48 Фото: archive.president.kz
Президент подписал указ от 26 сентября 2024 года о передислокации республиканского государственного учреждения "Архив Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Правительству РК до 1 марта 2025 года обеспечить передислокацию из города Алматы в город Астану РГУ "Архив Президента Республики Казахстан".

Ведомство будет располагаться по новому адресу: город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 15.

Штатная численность Архива с 1 января 2025 года увеличится со 108 до 168 человек.

Кроме того, уточняется, что с 1 марта 2025 года директор учреждения по согласованию с руководителем Администрации президента РК и начальником Канцелярии президента РК назначает и освобождает от должности своих заместителей и руководителей филиалов учреждения по согласованию с начальником Канцелярии президента РК – руководителей структурных подразделений учреждения.

Указ введен в действие с 26 сентября, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 января и с 1 марта 2025 года.

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