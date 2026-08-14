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Право

Токаев учредил стипендии в области культуры

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 12:21 Фото: akorda.kz
Президент подписал указ от 6 августа 2026 года "Об учреждении государственной стипендии Президента Республики Казахстан в области культуры", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Учредить 75 ежегодных государственных стипендий Президента Республики Казахстан в области культуры в размере 110-кратного месячного расчетного показателя в месяц (что составляет 475 750 тенге в 2026 году. – Прим. ред.).

Стипендии учреждаются в целях государственной поддержки деятелей литературы и искусства в Республике Казахстан.

Правительству поручено ежегодно представлять на утверждение обновляемый по мере необходимости персональный состав лиц, выдвигаемых на соискание государственной стипендии президента в области культуры.

Указ введен в действие с 6 августа.

Вместе с тем утратил силу указ президента от 3 апреля 2000 года "Об учреждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры".

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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