В Казахстане руководству школ и больниц разрешат заниматься предпринимательской деятельностью

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на пленарном заседании 2 октября одобрили в первом чтении законопроект, разрешающий лицам, приравненным к госслужащим, заниматься предпринимательской деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Законопроект направлен на реализацию нормативного постановления Конституционного cуда от 13 июня 2023 года. Документом статья 13 Закона "О противодействии коррупции" признана не соответствующей Конституции в части ограничения права на предпринимательскую деятельность лиц, приравненных к уполномоченным на выполнение государственных функций.

"То есть лица, приравненные к госслужащим, уже могут заниматься предпринимательской деятельностью. К ним относятся лица, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях, коммунальных госучреждениях, в том числе школах, больницах (это первые руководители, их заместители, руководители департаментов госзакупок, руководители филиалов)", – сказал первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, представляя законопроект.

Вместе с тем, так же как и раньше, из числа приравненных лиц такой запрет предлагается сохранить за: – членами территориальных избирательных комиссий; – служащими Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации (АО "Авиационная администрация Казахстана"), поскольку указанные служащие осуществляют контрольно-надзорные функции; – управленцами в национальных холдингах и национальных компаниях (руководители исполнительных органов, их заместители, руководители подразделений в сфере закупок и руководители подразделений, осуществляющие отбор и реализацию проектов, финансируемых из бюджета) ввиду стратегической направленности деятельности таких компаний.

Сейчас рядовые работники нацкомпаний и нацхолдингов вправе заниматься любой не запрещенной законом предпринимательской деятельностью, так как они не относятся к понятию "лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций".

Законопроектом предусмотрены условия, при которых приравненные лица смогут заниматься предпринимательской деятельностью:

1) соответствующая деятельность не должна будет препятствовать выполнению ими должностных обязанностей;

2) соответствующая деятельность не должна влечь использование ими служебного имущества;

3) не допускается конфликт интересов с должностными обязанностями.

Кроме того, по действующему законодательству госслужащие и приравненные к ним лица вправе приобретать и реализовывать на рынке ценных бумаг паи паевых инвестфондов, облигаций и до 5% простых акций коммерческих организаций. Они обязаны передавать приобретенные акции в доверительное управление.

В связи с тем, что в стране реализуется акция по развитию народного IPO, а также в целях исключения дополнительных затрат для нотариального удостоверения договора доверительного управления отменяется требование о передаче в доверительное управление до 5% акций коммерческих организаций. Приобрести паи, облигации, до 5% простых акций коммерческих организаций можно будет не только на фондовой бирже, но и по другим законным основаниям.

В Гражданском кодексе цифровые активы отнесены к имуществу, а согласно Налоговому кодексу, они причислены к имуществу, приносящему доход и отражаемому в налоговой декларации, законопроектом предусмотрена возможность приобретения цифровых активов без передачи их в доверительное управление.

В Законе "О противодействии коррупции" будет закреплено право госслужащих и приравненных к ним лиц получать доход от имущества, переданного в доверительное управление. Аналогичная норма уже имеется и действует в законе о госслужбе.

Подробнее об одобренном законопроекте мы рассказываем здесь.