Требования к игорным заведениям изменили в Казахстане
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Министр туризма и спорта приказом от 26 сентября 2024 года внес изменения в Перечень и формы документов, подтверждающих соответствие организатора игорного бизнеса квалификационным требованиям, сообщает Zakon.kz.
Согласно поправкам, для букмекерской конторы нужны следующие документы для подтверждения соответствия квалификационным требованиям:
- сведения о наличии здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности, соответствующего санитарно-эпидемиологическим нормам в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" и противопожарным нормам в соответствии с пунктом 2 статьи 61 закона "О гражданской защите" по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу;
- сведения о наличии оборудования (с предоставлением подтверждающих документов: декларация на товары, накладная на товарно-материальные ценности, счета-фактуры, договора купли-продажи о приобретении товарно-материальных ценностей) для организации и проведения пари на праве собственности;
- сведения о наличии договора (договоров) с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности;
- правила работы букмекерской конторы, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари на казахском и русском языках;
- договор с банком второго уровня на территории РК на открытие банковского вклада в размере 40 000 МРП при условии выдачи вклада по первому требованию (вклада до востребования).
Также внесены уточнения, согласно которым для тотализатора нужны:
- сведения о наличии здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам;
- сведения о наличии оборудования (с предоставлением подтверждающих документов: декларация на товары, накладная на товарно-материальные ценности, счета-фактуры, договора купли-продажи о приобретении товарно-материальных ценностей), для организации и проведения пари на праве собственности.
Для казино и зала игровых автоматов следует предоставить:
- сведения о наличии здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд (с предоставлением подтверждающего документа: свидетельство либо сертификат об аккредитации гостиничного комплекса категории не ниже трех звезд), соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам;
- сведения о наличии оборудования (с предоставлением подтверждающих документов: декларация на товары, накладная на товарно-материальные ценности, счета-фактуры, договора купли-продажи о приобретении товарно-материальных ценностей) для организации и проведения пари на праве собственности.
Мы рассказывали, где могут находиться залы игровых автоматов.
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