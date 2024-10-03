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Законодательство РК

Требования к игорным заведениям изменили в Казахстане

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 10:44 Фото: pexels
Министр туризма и спорта приказом от 26 сентября 2024 года внес изменения в Перечень и формы документов, подтверждающих соответствие организатора игорного бизнеса квалификационным требованиям, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, для букмекерской конторы нужны следующие документы для подтверждения соответствия квалификационным требованиям:

  • сведения о наличии здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности, соответствующего санитарно-эпидемиологическим нормам в соответствии с пунктом 4 статьи 94 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" и противопожарным нормам в соответствии с пунктом 2 статьи 61 закона "О гражданской защите" по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу;
  • сведения о наличии оборудования (с предоставлением подтверждающих документов: декларация на товары, накладная на товарно-материальные ценности, счета-фактуры, договора купли-продажи о приобретении товарно-материальных ценностей) для организации и проведения пари на праве собственности;
  • сведения о наличии договора (договоров) с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности;
  • правила работы букмекерской конторы, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари на казахском и русском языках;
  • договор с банком второго уровня на территории РК на открытие банковского вклада в размере 40 000 МРП при условии выдачи вклада по первому требованию (вклада до востребования).

Также внесены уточнения, согласно которым для тотализатора нужны:

  • сведения о наличии здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам;
  • сведения о наличии оборудования (с предоставлением подтверждающих документов: декларация на товары, накладная на товарно-материальные ценности, счета-фактуры, договора купли-продажи о приобретении товарно-материальных ценностей), для организации и проведения пари на праве собственности.

Для казино и зала игровых автоматов следует предоставить:

  • сведения о наличии здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд (с предоставлением подтверждающего документа: свидетельство либо сертификат об аккредитации гостиничного комплекса категории не ниже трех звезд), соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам;
  • сведения о наличии оборудования (с предоставлением подтверждающих документов: декларация на товары, накладная на товарно-материальные ценности, счета-фактуры, договора купли-продажи о приобретении товарно-материальных ценностей) для организации и проведения пари на праве собственности.

Мы рассказывали, где могут находиться залы игровых автоматов.

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