Требования к игорным заведениям изменили в Казахстане

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Министр туризма и спорта приказом от 26 сентября 2024 года внес изменения в Перечень и формы документов, подтверждающих соответствие организатора игорного бизнеса квалификационным требованиям, сообщает Zakon.kz.

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