Требования к туроператорам расширили в Казахстане
Квалификационные требования включают:
- Сформированный туристский продукт
Подтверждающим документом будет информация о договорах с третьими лицами на оказание отдельных туристских услуг, входящих в сформированный туристский продукт.
- Наличие не менее одного работника с туристским образованием, имеющего стаж работы не менее одного года
Подтверждающим документом станет информация о дипломе, заключенном трудовом договоре и трудовой книжке.
- Помещения для офиса на праве собственности или иных законных основаниях
Подтверждающий документ – информация о документах, подтверждающих право собственности или иные законные основания.
- Договор банковской гарантии, заключенный с банком в соответствии с пп. 1) п.1 ст.27-3 закона "О туристской деятельности в Республике Казахстан". (новое требование)
Подтверждающий документ – информация о договоре банковской гарантии, заключенного с банком второго уровня Республики Казахстан. Требуется только для туроператоров сферы выездного туризма.
Кроме того, обновлена Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям.
Данная форма представляется в местные исполнительные органы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, размещена на интернет-ресурсах: www.tsm.gov.kz и www.elisence.kz. Документ сдают единовременно юридические лица и индивидуальные предпринимателипри подаче документов о начале деятельности в качестве туристских операторов.
Приказ вводится в действие 6 февраля 2024 года.
Ранее мы сообщали, что казахстанский туроператор TEZ.KZ приостановил работу, а также публиковали заявление Министерства туризма по этому поводу.
А также рассказывали, каким образом казахстанские туроператоры привлекают китайских туристов.
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