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Законодательство РК

Требования к туроператорам расширили в Казахстане

Требования к туроператорам расширили в Казахстане Фото: freepik
Министерство туризма и спорта приказом от 18 января 2024 года внесло изменения в квалификационные требования, предъявляемые к туристской операторской деятельности и перечень документов, подтверждающих соответствие им, сообщает Zakon.kz.

Квалификационные требования включают:

  • Сформированный туристский продукт

Подтверждающим документом будет информация о договорах с третьими лицами на оказание отдельных туристских услуг, входящих в сформированный туристский продукт.

  • Наличие не менее одного работника с туристским образованием, имеющего стаж работы не менее одного года

Подтверждающим документом станет информация о дипломе, заключенном трудовом договоре и трудовой книжке.

  • Помещения для офиса на праве собственности или иных законных основаниях

Подтверждающий документ – информация о документах, подтверждающих право собственности или иные законные основания.

  • Договор банковской гарантии, заключенный с банком в соответствии с пп. 1) п.1 ст.27-3 закона "О туристской деятельности в Республике Казахстан". (новое требование)

Подтверждающий документ – информация о договоре банковской гарантии, заключенного с банком второго уровня Республики Казахстан. Требуется только для туроператоров сферы выездного туризма.

Кроме того, обновлена Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям.

Данная форма представляется в местные исполнительные органы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, размещена на интернет-ресурсах: www.tsm.gov.kz и www.elisence.kz. Документ сдают единовременно юридические лица и индивидуальные предпринимателипри подаче документов о начале деятельности в качестве туристских операторов.

Приказ вводится в действие 6 февраля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что казахстанский туроператор TEZ.KZ приостановил работу, а также публиковали заявление Министерства туризма по этому поводу.

А также рассказывали, каким образом казахстанские туроператоры привлекают китайских туристов.

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