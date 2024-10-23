В Казахстане утвердили тарифы на аренду мест для размещения оборудования сотовых операторов

МЦРИАП приказом от 18 октября 2024 года утвердило предельные тарифы на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи, сообщает Zakon.kz.

При утверждении предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи применяются следующие расчеты.

Для расчета предельных тарифов на имущественный наем мест для размещения средств связи на недвижимом имуществе:

для размещения базовых станций операторов сотовой связи:

в городах республиканского значения – не более 15 МРП в месяц (55 380 тенге в 2024 году) для одного оператора сотовой связи;

в городах областного значения – не более 10 МРП в месяц (36 920 тенге)для одного оператора сотовой связи;

в районных центрах и сельских населенных пунктах – не более 5 МРП в месяц (18 460 тенге) для одного оператора сотовой связи;

для размещения активного оборудования (коммутаторы доступа):

в городах республиканского и областного значения – не более 1 МРП (3692 тенге) показателя за 1 квадратный метр в месяц для одного оператора связи;

в районных центрах и сельских населенных пунктах – не более 0,5 МРП (1846 тенге) за 1 квадратный метр в месяц для одного оператора связи;

для операторов связи, использующих технологию проведения волоконно-оптической линии связи до абонента – на безвозмездной основе;

для расчета предельных тарифов на опоры воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи:

в городах республиканского и областного значения – не более 0,05 МРП (184,6 тенге) за одну опору в месяц;

в районных центрах и сельских населенных пунктах – не более 0,02 МРП (73,84 тенге) за одну опору в месяц;

за пределами населенных пунктов – не более 0,02 МРП за одну опору в месяц.

Приказ вводится в действие со 2 ноября 2024 года.