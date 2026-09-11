Изменились правила государственного кадастра особо охраняемых ПТ

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 2 сентября 2026 года внес изменения в Правила ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственный кадастр ведется уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий на постоянной основе на основании сведений, представляемых территориальными органами уполномоченного органа и исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, в целях использования для разработки программ развития системы ООПТ, формирования экологической сети и планирования рационального использования земель и размещения производительных сил регионов с учетом сохранения биологического разнообразия, уникальных природных ландшафтов.

Кадастровое дело оформляется на каждую ООПТ отдельно и включает:

решение правительства РК или исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения о создании ООПТ;

В республиканской кадастровой книге указываются все ООПТ, созданные в соответствии с законодательством РК по каждой области отдельно с указанием вида режима их охраны, решения Правительства Республики Казахстан или исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения о создании ООПТ.

Каждой ООПТ, вносимой в республиканскую кадастровую книгу, присваивается кадастровый номер. Этим же номером идентифицируется кадастровое дело, оформляемое на соответствующую ООПТ.

Указывается, что территориальные органы уполномоченного органа и исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения представляют в уполномоченный орган ежегодно, в срок до 10 января, на электронных носителях документы и сведения, указанные в пункте 5 Правил, в отношении ООПТ, созданных в соответствующих административно-территориальных единицах.

В случае внесения изменений в документы или сведения, из которых оформляется кадастровое дело, то о таких изменениях территориальные органы уполномоченного органа и исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения уведомляют уполномоченный орган незамедлительно, с приложением соответствующих документов и сведений на электронных носителях.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2026 года.