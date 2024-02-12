Безопасность туристов при посещении заповедников планируют усилить в Казахстане

Министерство экологии подготовило проект изменений и дополнений в Правила посещения особо охраняемых природных территорий физическими лицами, сообщает Zakon.kz.

В обосновании к проекту говорится:

Учитывая чрезвычайные происшествия, произошедшие в Чарынском и Сайрам-Угамском государственных национальных природных парках и в соответствии с поручением Первого заместителя Премьер-Министра РК Скляра Р. В., в целях обеспечения безопасности туристов на особо охраняемых природных территориях предлагается установить требования по безопасному пребыванию туристов на особо охраняемых природных территориях.

Разработчики планируют дополнить Правила рядом новых норм.

Вот что добавится:

Находясь на особо охраняемых природных территориях, физические лица обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов Республики Казахстан в части соблюдения режима особо охраняемой природной территории.

Администрация особо охраняемой природной территории информирует лиц, осуществляющих туристскую деятельность, и посетителей о возможных опасностях для них в местах временного пребывания.

Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемой природной территории (ООПТ) наступает в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Как изменится порядок посещения природоохранных учреждений:

Для организованных групп посетителей ООПТ рекомендуется сопровождение группы сертифицированным гидом-проводником или инструктором по туризму и лицом, умеющим оказывать первую помощь.

Перед поездкой в ООПТ рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды непосредственно в местах предполагаемого маршрута либо в близлежащих населенных пунктах. Не допускается выход на маршрут при очень низкой температуре, штормовом ветре, густом тумане, сильном снегопаде (видимость менее 500 м). Администрации ООПТ необходимо предусмотреть возможное ухудшение погодных условий и принять меры по недопущению выхода на маршрут до улучшения обстановки. Также, необходимо завершить прохождение маршрута и вернуться в места времененного/постоянного пребывания перед заходом солнца (в светлое время суток).

На маршруте следует останавливаться на специально оборудованных туристских стоянках (при их наличии), либо устанавливать палатки в безопасных местах, учитывая возможный подъём воды в реке, ручье, осыпи камней, наличие вблизи сухостойной травы, присутствие поблизости мест возможной концентрации диких животных.

При пеших переходах необходимо периодически определять своё местоположение по ориентирам, используя карту, компас, навигатор, расположение небесных светил, природные факторы, особенности произрастания кустарниковой растительности, звуковые, световые и иные ориентиры.

Необходимо соблюдать требования указательных знаков, информационных табличек, стендов и других информационных носителей особо охраняемой природной территории.

В период изобилия кровососущих насекомых необходимо иметь защитные средства.

При переходе вброд рек, топких участков болот необходимо убедиться в безопасности передвижения.

Во время дождя и после него до высыхания почв не передвигаться по участкам с возможным камнепадом, овражным и горным склонам.

Переходить реки вброд необходимо в известных местах с твёрдым дном, приемлемой глубиной и скоростью течения, при необходимости используя шест или верёвку, предварительно закреплённую на противоположном берегу. Не допускается переходить через водные преграды по перекинутым через них влажным, скользким брёвнам или камням.

При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости сообщить о случившемся сотрудникам ООПТ, спасательным службам.

Заблудившись, необходимо оценить своё состояние здоровья и степень усталости, состояние окружающей среды, одежды, обуви, расстояние до чётко видного и известного ориентира, запас еды, спичек, воды, наличие средств связи, после чего принять решение о дальнейших действиях. Неправильно выбранное направление движения осложнит ваш розыск. Перед началом движения на видном месте оставить записку, указав время, направление движения, состояние здоровья, при отсутствии бумаги – сделать отметку на земле, на камнях.

При движении по замерзшей поверхности водоёмов (озёр, рек, моря) не выходить на лёд в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь), а также не выходить на тёмные участки льда. При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Иметь при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 февраля 2024 года.

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