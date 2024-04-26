Заседание министров юстиции стран ШОС проведут онлайн из-за паводков
Фото: КИСИ
Во исполнение поручения главы государства 11-е заседание министров юстиции стран ШОС из-за паводковой ситуации будет проведено в онлайн-формате, сообщает Zakon.kz.
Об этом 26 апреля сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.
В видеоконференции примут участие министры юстиции Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
"Этот формат поможет обсудить важные вопросы и продолжить международное сотрудничество в сфере права, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, а также позволит сэкономить бюджетные средства", – отметили в Минюсте.
Ранее стало известно, что в Казахстане из-за паводков перенесли международный турнир.
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